Führung Vom Provisorium zur modernen Schule

Bietigheim-Bissingen / Vivien Staib

Im Rahmen von Politik.Live, einem Programm der Schillervolkshochschule, besichtigten rund 50 Interessiert am Samstagmittag den Ersatzbau für die Ellentalgymnasien. Oberbürgermeister Jürgen Kessing, Bauleiter Claus-Dieter Jaisle und der Geschäftsführer des Wohnbau Bietigheim-Bissingen, Carsten Schüler, informierten über das moderne Gebäude in der Schwarzwaldstraße.

Politik.Live ermöglicht in Zusammenarbeit mit der Stadt die Führung durch, das vom Wohnbau Bietigheim erbaute neue Gebäude, das nun längst mehr ist, als nur noch ein „Provisorium“: „Während die Ellentalgymnasien saniert werden, stehen die rund 16 Klassenzimmer in der Schwarzwaldstraße für die 1300 Schüler und 120 Lehrer zur Verfügung. In diesem Zuge, wird auch die Ausstattung der Gymnasien erneuert und modernisiert; Stichwort: Digitalisierung“, erklärt OB Kessing während der Besichtigung. Die Alternativen zum neuen Gebäude in der Schwarzwaldstraße wären rund 100 Container gewesen, die auf Kosten der Stellplätze erbaut hätten werden müssen.

2500 Quadratmeter Platz

Rund 2500 Quadratmeter werden für die Klassenzimmer samt Fachräumen für Bildende Kunst, ein PC-Raum, Lehrerzimmer, Sekretariat und Rektorat in der Schwarzwaldstraße zur Verfügung gestellt. Die neuen Klassenzimmer, die im neuen Ausweichgebäude eingerichtet werden, werden zudem mit Whiteboards und mit interaktiven Tafeln ausgestattet.

Neben den neuen Vorkehrungen zur Modernisierung, werden auch neue Tische und Stühle zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten des Großprojekts belaufen sich auf rund 60 Millionen Euro. Die Sanierungen der Ellentalgymnasien werden, laut Bauleiter Jaisle und OB Kessing voraussichtlich bis Ende 2021, spätestens aber Mitte 2022 fertig sein. Der Umzug der Schule beginnt aber teilweise schon jetzt in den Faschingsferien, denn Rektorat und Sekretariat werden nächste Woche in die Schwarzwaldstraße verlegt. Die ersten Schulstunden werden bereits nach den Faschingsferien im „modernen Provisorium“ stattfinden. Das neue Gebäude wird aber vielfältig genutzt: „Das Erdgeschoss wird gewerblich genutzt werden und der erste und zweite Stock wird für die Schule zur Verfügung stehen. Im dritten Stock wurden Wohnungen gebaut“, so Kessing. Carsten Schüler, Geschäftsführer des Wohnbau Bietigheim berichtet zudem, dass die Wohnungen, die im dritten Stock entstanden sind, bereits nach nur zwei Wochen verkauft waren.

„Geplant war nach Fertigstellung der Sanierungen der Gymnasien, dass im ersten und zweiten Stock Wohnraum entstehen soll. Jedoch entwickelt sich die Stadt schnell und es werden wieder mehr Schulkinder erwartet. Vielleicht kann man die Räumlichkeiten hinterher dann für andere Bildungseinrichtungen nutzen“, so Kessing.