Wanderung Vom harten Alltag der Enztal-Flößer

Michaela Glemser

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts fuhren wohl die ersten Flöße aus dem Schwarzwald auf der Enz. Am 1. Februar 1913 bezwang das letzte Floß flussabwärts die Strömung des Flusses. In der Zeit dazwischen erlebte der Holzhandel und die Flößerei eine wechselvolle Geschichte, mit der sich Marcus Vogt intensiver befasst hat. „Das Thema hat mich immer schon interessiert, denn es ist so vielschichtig, und es eröffnen sich immer neue Aspekte und Zusammenhänge“, erzählte der Stadtführer aus Bietigheim-Bissingen, der einmal jährlich die sogenannte „Flößerwanderung“ am Ufer der Enz entlang anbietet.

Auch am Sonntag kamen bei strahlendem Sonnenschein rund 30 Interessierte zum Startpunkt an der Rommel-Mühle. „Unsere Kinder finden die Flößerei und ihre Geschichte sehr spannend, denn sie wurden darauf bei einer Kinder-Stadtführung aufmerksam. Zudem ist gerade unsere Großmutter zu Besuch, der wir auch einen Einblick in die Lokalgeschichte bieten wollten“, schilderte Familie Horn aus Bissingen.

Der Schatz im Schwarzwald

Sie lauschten den Ausführungen von Marcus Vogt, der zunächst daran erinnerte, dass Holz in früheren Zeiten nicht nur für die Flößerei von Bedeutung war, sondern auch für den Haus-, Möbel- und Werkzeugbau sowie als Brennholz verwendet wurde. „Irgendwann waren daher die wenigen Wälder im Mittleren Neckarraum abgeholzt, und über die Flüsse wurden die unerschöpflich erscheinenden Holzvorräte des Schwarzwaldes erschlossen“, machte er deutlich.

Mit Blick auf die rauschenden Wogen der Enz erklärte der Stadtführer, dass zunächst die Baumstämme und das kleinere Brennholz im Schwarzwald einfach in das Wasser geworfen, mit Hilfe großer Rechen an bestimmten Stellen am Flussufer wieder an Land gezogen und in Holzgärten gelagert wurden.

Später band man die Baumstämme zu „Gestören“ zusammen. „Dafür wurden die Stämme an beiden Enden mit zwei dreieckigen Löchern, den ‚Flößeraugen‘, durchbohrt und mit besonders bearbeiteten kleinen Tannen oder Fichten, den ,Wieden‘, zusammengefasst“, berichtete Vogt.

Mehrere dieser „Gestöre“ ergaben ein Floß, das auf der Enz bis zu 220 Meter lang sein konnte. Auf dem Neckar wurden zwei bis drei Enzflöße zu einem Neckarfloß zusammengefügt, bei Mannheim wiederum mehrere Neckarflöße zu einem Rheinfloß und hinter Koblenz schließlich entstanden die großen Holländerflöße, die bis zu 400 Meter lang und 40 Meter breit waren und von bis zu 500 Ruderknechten gesteuert wurden.

Diese Ruderknechte wiederum übernachteten auf den Flößen in Hütten, in denen sie auch ihre Vorräte mitführten. „Darin wurden unter anderem bis zu 50 000 Pfund Brot mitgeführt. Die Reise vom Schwarzwald bis nach Holland dauerte zwölf Wochen“, betonte Vogt. Holland stieg im 17.Jahrhundert zur weltweit agierenden Seemacht auf und brauchte für den Bau seiner Handelsflotte sehr viel Holz.

Zu Fuß zurück

Das große Geld verdienten aber nicht die Flößer, sondern die Floßherren und Holzhändler. Die Flößer aus dem Schwarzwald mussten sich in Mannheim zu Fuß wieder auf den Rückweg in ihre Heimat machen.

An den unterschiedlichen Stationen der Wanderung auf Höhe der Ruine Alt-Sachsenheim, an der Sägemühle und am Holzgarten erinnerte Marcus Vogt auch an die Risiken der Flößerei, denn oftmals musste das Wasser an breiten Stellen der Enz mit einer Steinmauer oder anderen Vorrichtungen gestaut werden, um eine ausreichende Wassertiefe zu erreichen. „Wenn die Wasserstube gut gefüllt war, wurde die Stellfalle aufgezogen und das abfahrbereite Floß durfte losgemacht werden“, so Marcus Vogt. Waren die hinteren „Gestöre“ zu schnell unterwegs, musste sie die Sperrmann mit einem drei Meter langen Holzstab, den er in die Flusssohle rammte, bremsen.

Mit dem Aufkommen der Eisenbahn im 19. Jahrhundert wurde das Ende der Flößerei eingeläutet, denn der Holztransport auf der Schiene war günstiger.