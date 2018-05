Baustelle Vollsperrung ab dem Grotztunnel

Bietigheim-Bissingen / bz

Auf die Autofahrer in Bietigheim-Bissingen kommen ab diesem Mittwoch, 23. Mai, erhebliche Behinderungen zu: Die Landesstraße 1110 wird zwischen Bissingen und Tamm bis Samstag, 2. Juni, voll gesperrt, teilt das Regierungspräsidium mit. Ab dem Kreuzungsbereich von Ludwigsburger Straße und Landesstraße am Südausgang des Grotztunnels bis zur Kreuzung Ludwigsburger Straße und Bietigheimer Straße bei Tamm wird die Fahrbahn erneuert. Die Asphaltschichten werden verstärkt, um dem höheren Verkehrsaufkommen und der Belastungen durch den Lkw-Verkehr gerecht zu werden, teilt das Regierungspräsidium (RP) mit.

Die Umleitung erfolgt aus Richtung Tamm und Bissingen kommend über die Carl-Benz-Straße und die Bahnhofstraße nach Bissingen. Der Grotztunnel ist für den überörtlichen Verkehr in beiden Richtungen und für den Verkehr aus Richtung Süden kommend gesperrt. Aus Richtung Norden kommend kann der örtliche Verkehr den Tunnel bis zum Tunnelausgang Süd und dem Anschluss der Ludwigsburger Straße noch nutzen. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Zufahrt zu den Gärtnerei- und Reitanlagen ist über Wirtschaftswege und die Straße „Im Erlengrund“ gegeben und wird ebenfalls ausgeschildert. Die Arbeiten erfolgen bewusst in den Pfingstferien, um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, so das Regierungspräsidium. Die Bauarbeiter werden sechs Tage pro Woche arbeiten und das Tageslicht ausnutzen, kündigt die Behörde an.

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 400 000 Euro, welche das Land für die Fahrbahnerneuerung als Investition in den Erhalt der Infrastruktur trägt.

Info Weitere Informationen können dem Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg entnommen werden.

www.baustellen-bw.de