Bürgergespräch Vielsagende Blicke

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Mit dem Handy am Ohr kam er durch die Tür des Vereinsheims der Siedler- und Gartenfreunde. Schnell das Jackett übergeworfen, stellte er sich vor die wartenden Bürger, die in Alltagskleidung vor ihm saßen. Im Anzug und Lederschuhen begrüßte Oberbürgermeister Jürgen Kessing die rund 30 Bürger, die am Montagabend zum Bürgergespräch im Sand gekommen waren.

Er war direkt vom Stuttgarter Flughafen in den Sand gefahren, doch vom Zeitdruck merkte man ihm nichts an. Routiniert sind diese Gespräche für Kessing, die er immer wieder mit einem Witz zu lockern versucht. So auch, als es um die Schulsituation des Stadtteils ging. „Es wurde prognostiziert, dass es deutlich weniger Schüler geben werde. Doch wir erleben genau das Gegenteil. Ein Schweinezyklus sozusagen“, sagte Kessing, „das muss ich jetzt nicht erklären oder?“ Damit sorgt der OB für Lacher bei den Bürgern, die ein Durchschnittsalter von 60 Plus haben.

Verkehr sorgt für Aufregung

Das Thema Kinder sorgte später jedoch nicht mehr für lachende Gesichter, sondern für Durcheinanderreden, Zwischenrufe und genervte Blicke – auch bei der Stadtverwaltung. Die immer wieder Blicke mit dem ihr gegenüberstehenden OB austauschte. Sei es um den aufgebrachten Ordnungsamtstleiter Thomas Höfel zu bremsen, wenn dieser versuchte gegen mehrere Bürger anzureden, oder wenn der OB den Rat der Verwaltung benötigte.

Grund für die nötige Entschärfung war die Verkehrssituation für die Kinder, die beispielsweise vom Kindergarten zur Musikschule laufen. Eine zunächst ruhige Situation wurde lauter, als Höfel erklärte: „Es gibt immer eine sichere Querungsmöglichkeit.“ Das sahen die Bürger anders und forderten einen Zebrastreifen. „Ein Zebrastreifen ist kein Allheilmittel“, entgegnete Höfel, „und aus unserer Sicht eher gefährlich.“

Zuvor erklärte der Ordnungsamtsleiter, dass die Kreuzung Bolz- und Friedrich-Ebert-Straße verkleinert und eben auch ein Zebrastreifen angelegt wurde – das sogar nach Abstimmung mit dem Regierungspräsidium. „Der Umbau hat alles verschlechtert“, sagte indes Michael Götz. Kessing und Höfel warfen sich einen Blick zu. Der Oberbürgermeister deeskalierte gewohnt ruhig: „Herr Höfel und sein Team werden sich das ansehen.“ Höfel nickte, obwohl ihm seine Frustration ins Gesicht geschrieben war. Wer schon häufiger ein Bürgergespräch erlebt hat, der bemerkte, dass Kessing den großen Überblick über die Situation im Stadtteil umriss – immer in der gleichen Abfolge: Kindergartensituation, Schulsituation, Straßen- und Baumaßnahmen.

Infraschall des Windrads

Detaillierte Auskunft geben die Stadtmitarbeiter. Beim Bürgergespräch im Sand waren das unter anderem Ordnungsamtsleiter Höfel, Bauhofleiterin Roswitha Ott und Hoch- und Tiefbauamtsleiter Claus-Dieter Jaisle. Doch zu einem Thema konnte keiner so recht etwas sagen. Christoph Rauscher führte lange aus, als er erklärte, dass die Universitäten Stuttgart und Bielefeld sowie das Karlsruher Institut derzeit Befragungen und Schallmessungen zum Ingersheimer Windrad durchführten. Grund sei unter anderem der Infraschall der Windkraftanlagen. „Ich höre das 10 bis 15 Kilometer weit“, sagt er. Lautes Schnaufen der anderen Teilnehmer übertönten seine Anfrage, ob der Stadt andere Fälle bekannt seien. Vibrierende tiefe Töne sollten vor allem in ruhigen Gebieten zu hören sein. Kessings Reaktion: „Bislang nichts bekannt. Es gab in Untermberg mal Beschwerden wegen dem Glockenschlag.“ Doch nach dem Abstellen kämen noch mehr Beschwerden, dass sie eben nicht mehr läute, so der OB – wieder sorgte er für Lacher.

Aufmerksamer waren die Bürger wieder mehr, als Vanessa Martensen die Ampelanlage in der Großingersheimer Straße ansprach. Denn hier erklärte Jaisle, dass es eine sogenannte Festzeitsteuerung gebe. Das bedeutet, jeder Verkehrsteilnehmer stehe maximal 90 Sekunden an der Ampel.

Die Anregungen, die Kritik und auch das Lob wurden von der Stadtverwaltung aufgenommen. Das nächste Bürgergespräch wird zeigen, was die Stadt umsetzen kann und was nicht.