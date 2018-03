Soziales Viele werden in Notunterkünften alt

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Ganze 38 Seiten umfasst der Bericht des städtischen Familienbüros für das Jahr 2017, den Petra Kümmerlin am Dienstag im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen vorstellte. Das Tätigkeitsspektrum reicht von der Stadtrand­erholung über die Flüchtlingsarbeit bis zur Pflege-Beratung. Besondere Aufmerksamkeit genossen in der Sitzung die Themen häusliche Gewalt und Obdachlosigkeit. Es seien Bereiche, die sonst nicht im Fokus des Gemeinderats stünden, wie es SPD-Fraktionschef Volker Müller ausdrückte. Auch Stadtrat Claus Stöckle (CDU) zeigte sich alarmiert.

53 Fälle von häuslicher Gewalt

So wurden im vergangenen Jahr 53 Fälle von häuslicher Gewalt in Bietigheim-Bissingen registriert. Im Vergleich zum Vorjahr (56 Fälle) ist das zwar ein leichter Rückgang, insgesamt bleibt die Fallzahl aber im Vergleich zu früheren Jahren hoch. So lag die Zahl der Fälle im Jahr 2013 noch bei 35.

Die Erscheinungsformen von häuslicher Gewalt seien vielfältig, so Kümmerlin in ihrem Bericht. „Hierunter fallen verschiedene Straftaten. Wir haben es in der Regel mit Bedrohungen und Körperverletzungen zu tun. Selten mit Stalking, Nötigung, Erpressung, Sexualdelikten oder Freiheitsberaubungen.“ Die Beteiligten kämen aus allen sozialen Schichten, zum Großteil jedoch aus einfachen sozialen Verhältnissen, „bei denen Existenz­ängste im Alltag einen hohen Stellenwert haben“. In 18 Fällen wurde ein Platzverweis von der Polizei ausgesprochen, in 31 Fällen fanden eine oder mehrere Beratungen durch das Familienbüro statt. In 24 Fällen wurde Strafanzeige erstattet.

Wohnverhältnisse als Auslöser

Mit Blick auf die Nationalitäten kamen nach den Zahlen des Familienbüros 20 Täter aus Osteuropa, 25 aus dem übrigen Europa und 2 aus Afrika und Asien. 6 von ihnen waren Deutsche.

Auslöser für Gewalt im häuslichen Bereich sind nach Aussage von Petra Kümmerlin nach wie vor an erster Stelle Alkoholkonsum und Streitigkeiten über finanzielle Angelegenheiten. Zunehmend seien aber auch beengte Wohnverhältnisse daran schuld. In vier Fällen sei es deswegen unter den Familienmitgliedern und deren erwachsenen Kindern zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Für SPD-Fraktionschef Müller ein deutliches Zeichen dafür, wie wichtig die Schaffung bezahlbaren Wohnraums sei. Oberbürgermeister Jürgen Kessing betonte indes, man brauche Wohnraum für alle sozialen Schichten, „bis ganz an die Spitze“.

Platzverweise können ein Grund sein, dass Menschen keine Bleibe mehr haben, hinzu kommen viele andere Ursachen, wie etwa Räumungsklagen aufgrund von Mietschulden. Psychische Probleme, Alkohol- und Drogensucht, die zum Verlust des Arbeitsplatzes führen, können eine Rolle spielen.

Das Familienbüro versucht, durch rechtzeitige Beratung vorzubeugen, doch das klappt nicht immer. Im vergangenen Jahr habe es 17 Räumungsklagen gegeben, gegenüber 16 im Jahr 2016, berichtete Petra Kümmerlin. In 11 Haushalten kam es zu Zwangsräumungen (2016: 13).

Darüber hinaus wenden sich auch Menschen ans Familienbüro, die unabhängig von einem gerichtlichen Verfahren ein Obdach suchen. 2017 gab es 26 solcher Fälle, gegenüber 2016 (38) ein deutlicher Rückgang.

24 Prozent Syrer

Insgesamt waren laut dem Bericht des Familienbüros in den 16 städtischen Notunterkünften im vergangenen Jahr 168 Personen untergebracht. 2016 waren es 176, also etwas mehr, davor deutlich weniger: 126 im Jahr 2015, 84 im Jahr 2014.

Der Belegungsanteil von deutschen Bewohnern sei mit 41 Prozent am größten, so Petra Kümmerlin. Der Gesamtanteil der Bewohner mit ausländischer Nationalität habe sich von 64 auf 59 Prozent zum Jahresende 2017 verringert. Syrer bilden darunter mit 24 Prozent die größte Gruppe.

Nach spätestens einem Jahr sollten obdachlose Personen in einen geeigneten Wohnraum umziehen. Dies bleibe aber weiterhin ein weit entferntes Ziel, das nur selten realisiert werden könne, so Petra Kümmerlin.

Viele Obdachlose in Bietigheim-Bissingen gelten als „Langzeitmieter“ und würden in ihrer Unterkunft alt. Ausziehen wolle von ihnen in der Regel niemand mehr.