Justiz Viele offene Fragen zu den Messerstichen

Bietigheim-Bissingen / Bernd Winckler

Gibt es einen dritten Täter? Und wer ist der Mann mit der Machete? Im Prozess vor dem Heilbronner Schwurgericht um die Messerstiche vor einer Bietigheimer Shisha-Bar gegen zwei Männer sind noch viele Fragen offen.

Am Dienstag war der vorletzte Prozesstag vor den Ausführungen des medizinischen Sachverständigen. Alle Zeugen sind vernommen, wenn auch nach den Worten des Schwurgerichtsvorsitzenden nicht alle Zeugen die Wahrheit gesagt haben. Es geht um die Zuordnung der Verletzungen des Opfers. „Will man da jemand in Schutz nehmen?“, lautete die deutliche Frage des Vorsitzenden Richters. Ob es möglicherweise einen dritten Beteiligten an der Tat damals vor der Bietigheimer Shisha-Bar gibt? Das Opfer erlitt durch Messerstiche, darunter auch einen Stich von hinten in den Rücken, lebensgefährliche Verletzungen, unter anderem eine Lungen-Kollabierung.

Doch so wie es die beiden Angeklagten darstellen und auch die bisherigen Zeugen aus ihrem Umfeld, könne man vor allem den Stich in den Rücken nicht erklären. Oder einer der Angeklagten sei dem Opfer hinterher gerannt und habe zugestochen? Der Richter hat dazu mehrere Fragen und sagt deutlich: „Ich habe dazu ein Problem mit der Einordnung!“

Zudem sei auch die Sache mit der Machete noch nicht geklärt. Einer der Angeklagten hat angegeben, ein Mann mit einer Machete habe ihn verletzt. Tatsächlich hatte er bei ersten polizeilichen Vernehmungen eine Beinverletzung vorgezeigt. Und auch die Beschädigung seiner Jeanshose, was man allerdings nach Aussage von Polizeibeamten nicht mehr habe nachprüfen können. Denn das Kleidungsstück sei schon sichergestellt und verpackt gewesen.

Messer weggeworfen

Auch nach der Meinung des medizinischen Gutachters passen die Verletzungen am Rücken des Opfers nicht mit den geständigen Ausführungen der beiden Angeklagten zusammen. Hier gebe es noch Handlungs- und Aufklärungsbedarf, so der Vorsitzende Richter.

Beide Angeklagten geben zu, dass sie jeweils ein Messer bei sich hatten, als sie in der Tatnacht zur Shisha-Bar kamen. Das Opfer habe sich aber dann während eines Streits in drohender Haltung aufgebaut. Man sei sich dann im Zentimeterabstand gegenüber gestanden. Dann habe das Opfer den einen Angeklagten umgeworfen. Eine Handbewegung des Opfers habe den Eindruck erweckt, dass der jetzt ein Messer ziehe. Dem habe man in Selbstschutz-Absicht zuvorkommen wollen. Und in diesem Augenblick sei der Mann mit der Machete aufgetaucht.

Eines der beiden Einhandmesser wurde später weggeworfen, wie der jüngere Angeklagte sagt. Die Richter fragen, warum man es weggeworfen habe. Eine Antwort bleiben beide Angeklagte schuldig.

Bei der Verhandlung am Dienstag machten sie auch erstmals Angaben über ihre Herkunft. Der 21-Jährige ist in Deutschland geboren, absolvierte die Realschule mit Abschluss und eine ebenfalls erfolgreiche Kraftfahrzeugtechniker-Ausbildung. Er sei Kurde und nehme keine Drogen.

Der 23-Jährige erklärte, er sei mit neun Jahren mit den Eltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Nach dem Schulabschluss habe er erfolglos Arbeit gesucht. Einer seiner Brüder wurde eine Woche vor Prozessbeginn von einem Unbekannten in Bietigheim-Bissingen niedergestochen. Diesen Täter sucht die Polizei noch.

Ansonsten sieht nach dem Prozessplan das weitere Programm vor, dass am Donnerstag dieser Woche die Beweisaufnahme geschlossen und der Sachverständige vernommen wird. Am 4. oder 6. April könne man die Schlussplädoyers vortragen. Am 11. April wolle die Schwurgerichtskammer die Urteile verkünden, sagte der Richter.