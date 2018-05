Betreuung Viele Kinder, zu wenig Personal

Bietigheim-Bissingen / Von Uwe Mollenkopf und Rena Weiss

Einige verweigerten die Zustimmung, doch die Mehrheit des Gemeinderats hat in der Sitzung am Dienstag der von der Verwaltung vorgeschlagenen Erhöhung der Kindergartengebühren zugestimmt. Wie bereits berichtet, sollen die Gebühren für Kinder über drei Jahren um durchschnittlich drei Prozent, diejenigen für Kinder unter drei Jahren um durchschnittlich sechs Prozent steigen.

Der Erste Bürgermeister Joachim Kölz hatte eingangs betont, dass Kirchen und kommunale Landesverbände eine Anhebung der Gebühren empfehlen. Die Stadt sei trotz der Erhöhung noch unter diesen Vorschlägen. Und: „Die Gebühren sind weit weg von den Gebühren, die andere Kommunen verlangen.“

Die SPD überzeugte er damit nicht. „Die Erhöhung geht für die SPD in eine falsche Richtung. Immer wieder zu erhöhen, halten wir für falsch“, sagte Stadtrat Thomas Reusch-Frey. Junge Familien seien dadurch benachteiligt, und das gehe bei einer kinderfreundlichen Kommune nicht. Auch Wassilios Amanatidis lehnte die Anhebung ab – nicht überraschend: „Seit 19 Jahren bin ich gegen die Gebühren.“

Zustimmung signalisierten hingegen FW-Fraktionschefin Ute Epple und CDU-Fraktionschef Thomas Wiesbauer. „Wir verbessern unser Angebot ständig, das kostet eben Geld“, sagte Epple. Die Kostendeckung der Stadt liege bei nur rund zehn Prozent. Wiesbauer hätte sich sogar eine noch stärkere Erhöhung vorstellen können. Er zitierte das schwäbische Sprichwort „was nix kost, isch nix wert.“

Stellen nicht besetzt

Aber auch über die Gebührenfrage hinaus beschäftigte die Kinderbetreuung den Gemeinderat. Wie dem Bericht von Inga Mollerus, der Leiterin des Amts für Bildung, Jugend und Betreuung, zu entnehmen war, ist die Schaffung weiterer Platzkapazitäten durch Erweiterung bestehender und den Bau neuer Einrichtungen „dringend erforderlich“. Die Stadt verfügt über derzeit bis zu 1556 Plätze in den Kindertageseinrichtungen. Bis zum Sommer werden alle Plätze belegt sein, womit die Reserven ausgeschöpft sind. Gleichzeitig sind nicht alle Personalstellen besetzt. Derzeit bemüht sich die Stadt, Personal für 12 Stellen zu finden. „Wir haben sehr viele Kinder und zu wenig Personal“, so Mollerus.

Auch Stadtrat Hermann Eppler (CDU) bezeichnete den Personalmangel als größte Sorge. Neue Wege zur Gewinnung von Personal werde die CDU unterstützen. Mollerus sieht vor allem die Übernahme von Auszubildenden (derzeit 24) als Chance.

Bei der Platzvergabe für Kinder über drei Jahren (Ü3) ist es laut Verwaltung bislang gelungen, jedem Kind einen Betreuungsplatz anzubieten und damit den Rechtsanspruch zu erfüllen. In der überwiegenden Zahl der Fälle entspreche dieser auch dem Wunsch der Eltern. Bei der aktuellen Platzvergabe für das Kindergartenjahr 2018/2019 werde dies jedoch zunehmend schwierig.

Beim Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren hat die Verwaltung in den letzten Monaten einen starken Anstieg registriert. Der Rechtsanspruch sei nur mit Hilfe der Tagespflege zu schaffen, in den Kitas sei nicht genügend Platz. Die Akzeptanz der Eltern sei jedoch nicht immer da. Mollerus hofft nun, dass eine Infoveranstaltung im April erfolgreich war.

Sowohl bei U3 wie Ü3 hat es insbesondere eine steigende Nachfrage nach Ganztagesplätzen gegeben, teilweise über das Angebot hinaus.

Ausbauprogramm geplant

Klar sei, dass man neue Plätze brauche, so Inga Mollerus. Im Juli soll ein Ausbauprogramm vorgestellt werden. Dieses beinhaltet Vorschläge zum Umbau und zur Erweiterung bestehender Einrichtungen sowie zu Neubauten.

Auch durch die Flüchtlingssituation hat der Platzbedarf zugenommen. Mit Stand vom März sind 42 Kinder von Flüchtlingen angemeldet. Stadtrat Günter Krähling (SPD) unterstrich, dass die Arbeit mit Flüchtlingskindern schwierig sei, obwohl ihr Anteil bei nur zwei Prozent liege. Die erzwungene Fluktuation verhindere Integration. Insgesamt erwarte die SPD konkrete Vorschläge zur Schaffung neuer Plätze.