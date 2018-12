Vernissage Viadukt ziert Praxisräume

Bietigheim-Bissingen / Yasina Hipp

„Eines meiner ersten Ölbilder, das ich als zwölf- oder dreizehnjähriger Junge gemalt habe, ist eine Darstellung des Viadukts mit feurigem Hintergrund“, erinnert sich Künstler Roland Bentz. Aus den Erinnerungen an seine Kindheit, immer mit dem Bietigheimer Viadukt im Blick, entstand seine Farb­radierung „roll over Bietigheim“ mit 49 Exemplaren. Diese aktuellen, und noch viele weitere Bilder von Roland Bentz sind von nun an in der Praxis Dr. Piro, Dr. Kraft und Dr. Schuster zu sehen.

Am Sonntag fand eine Vernissage in den Praxisräumen statt. Dr. Markus Piro freute sich, Bentz’ Werke in seinen Räumlichkeiten zu haben: „Nachdem die Praxis renoviert wurde, waren wir gespannt, wie die Werke in der neuen Umgebung aussehen, und es gefällt uns jetzt richtig gut“, lobte er. Schon 2016 war Bentz mit seinen Kunstwerken in der Praxis zu Gast, zwei Jahre später nun, stellt er neue Bilder aus.

Die Ausstellung ist in drei Teile gegliedert. Im ersten sind die ganz neu entstandenen Farbradierungen zum Thema Bietigheimer Viadukt zu sehen: In einem Gang der Praxis hängen bunte Kunstwerke mit Namen wie „Viadukt und Schmetterling in Bietigheim“.

Naturbilder von 2007

Ebenfalls Schmetterlinge sowie Wildbienen oder Rebenfliegen finden sich im zweiten großen Teil der Ausstellung: Bunte Insekten auf farbigen Hintergründen zieren weitere Gänge und Räume. „Diese Naturbilder sind in meinem Freilichtatelier rund um das Jahr 2007 entstanden. Die grafischen Werke entstehen in der Werkstatt“, erklärte Bentz. Das letzte Drittel der Ausstellung besteht aus aktuellen, modernen Bildern. „Goethes bigger bang“ oder „Bob Dylan/the pillbox bugs“ hängen an den Wänden.

Zur Eröffnung kamen viele Besucher, die Bentz’ Werke bereits gut kennen. „Ich liebe seine Bilder, wir haben uns schon vor 20 Jahren das erste Bild von ihm gekauft. Mir gefallen vor allem die bunten Insekten und anderen Viecher sehr gut“, meinte Erika Isert aus Bietigheim. Sie wollte gemeinsam mit ihrem Mann die neuesten Bilder des Bietigheimer Künstlers sehen.

Alexander Schütz und Clara Piro, beides Schüler der Musikschule Bietigheim, sorgten an Klavier und Oboe für die musikalische Untermalung und das richtige Ambiente bei der Vernissage. Die Besucher schlenderten durch die Praxis und begutachteten all die farbenfrohen Werke. Manche entschieden sich sogar für einen Kauf. Künstler Bentz sagte: „Mich freut es sehr, dass meine Bilder so gut ankommen. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, wie ich sie hier anordnen soll und bin mit dem Ergebnis nun richtig zufrieden.“

Info Bis zum 28. Februar sind die Werke von Roland Bentz zu den üblichen Öffnungszeiten der Gemeinschaftspraxis Dr. Piro, Dr. Kraft und Dr. Schuster am Bahnhofsplatz 4 zu begutachten.