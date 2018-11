Versammlung Verein „Barrierefreie Stadt“ wählt Vorstände

Bietigheim-Bissingen / bz

Thomas Vogel hat als zweiter Vorsitzender des Vereins „Barrierefreie Stadt Bietigheim-Bissingen“ sein Amt aus persönlichen Gründen aufgegeben. Ende Oktober wählte der Verein nun Hans-Joachim Sämann als zweiten Vorsitzenden und Bernhard Krumwiede als zweiter Kassenprüfer. Das teilt der Verein in einer Mitteilung mit.

In der Mitgliederversammlung nutzte erste Vorsitzende Luise Völkel und ihr neuer zweiter Vorsitzender Sämann die Gelegenheit, das Jahr Revue passieren zu lassen. Der Verein kann inzwischen auf mehr als ein einjähriges Bestehen zurückblicken – eine, wie Völkel erklärt, überaus aktive Zeit. Es wurden verschiedene Maßnahmen zur Barrierefreiheit in der Stadt angestoßen, an deren Umsetzung die Stadt inzwischen intensiv arbeitet. Der Verein hat aufgezeigt, dass nur fünf Prozent aller Bushaltestellen im Stadtgebiet für behinderte Menschen, aber auch für Eltern mit Kinderwagen oder Reisende mit Gepäck geeignet, also barrierefrei ausgestattet waren. Inzwischen ist deren Anteil auf etwa 15 Prozent gestiegen und wird durch Neu- und Umbauten weiter steigen, teilt der Verein mit.

Hinweis auf Gefahrenquellen

Die Stadt Bietigheim-Bissingen ist aufgrund ihrer topografischen Lage eine Stadt der „Treppen“. Treppen, die nicht immer ausreichend beleuchtet, deren Stufen nicht markiert sind oder deren Geländer nicht immer im besten Zustand anzutreffen ist, so Völkel. Treppen also, die für den Fußgänger eine potenzielle Gefahrenquelle bedeuten. Der Verein hat nahezu alle öffentlichen Treppen der Stadt fotografisch erfasst und bewertet und die Stadt ist nun dabei, diese nach und nach auf den sicherheitstechnisch notwendigen Stand zu bringen.

Wie an der Kreuzung Schwarzwaldstraße im Ellental, wurden inzwischen auch anderenorts Überwege für Sehbehinderte geschaffen. Weiter hat der Verein begonnen, eine tabellarische Aufstellung der barrierefreien Erreichbarkeit und Zugänglichkeit wichtiger städtischer und anderer öffentlicher Gebäude, sowie der Behindertenparkplätze und der Toiletten für Behinderte zu erstellen.

Es wurde auch festgestellt, dass nicht nur die Flyer und Broschüren der Stadt keine Hinweise zur Barrierefreiheit enthalten, sondern dass man auch auf der Homepage der Stadt solche Hinweise vergeblich suche. Inzwischen sind auf der Homepage einiger städtischer Einrichtungen und auf verschiedenen Flyern der Stadt diese Hinweise zu finden. Die Stadt wird auch ihre Homepage entsprechend ergänzen.

Wichtig sei dem Verein auch, die Zusammenarbeit mit den Schulen der Stadt. Es wurden bereits Aktionen mit dem Ellental Gymnasium und der Bissinger Realschule durchgeführt. Der Verein vertritt die Meinung, dass die Schüler erfahren müssen, wie wichtig das Thema Barrierefreiheit ist. Deshalb bestrebe er, diese Arbeit zu vertiefen und hofft auf Unterstützung der einzelnen Schulen, so die Vereinsmitteilung weiter.