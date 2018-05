Messeneuheiten Valeo stellt E-Zweisitzer vor

bz

Der französische Automobilzulieferer Valeo mit Deutschland-Zentrale in Bietigheim-Bissingen hat auf der Internationalen Automobilausstellung 2018 in Peking Innovationen in den Bereichen Elektromobilität und autonomes Fahren vorgestellt. Als weltgrößter Absatzmarkt für Automobilhersteller wie Zulieferer ist China ein strategisch wichtiger Markt für Valeo, auf den 27 Prozent des Auftragseingangs und 16 Prozent des Gesamtumsatzes im Jahr 2017 entfallen.

Unter den Lösungen für die Fahrzeugelektrifizierung, die alle Arten der Fahrzeugnutzung und alle Segmente abdecken, präsentierte Valeo eine äußerst wirtschaftliche, vollelektrische Niederspannungslösung, die einen kleinen Zweisitzer-Prototypen mit einer Reichweite von 150 Kilometern und einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern antreiben kann. Diese Lösung wurde in Zusammenarbeit mit der Jiao Tong Universität in Shanghai entwickelt und ist ideal geeignet, um den Anforderungen an Fahrzeug­elektrifizierung, des schnell wachsenden chinesischen Marktes, gerecht zu werden, heißt es in einer Mitteilung. Der voll elektrische Zweisitzer wird voraussichtlich 7500 Euro kosten. Valeo stellte darüber hinaus seine Lösungen für das Batterie-Thermomanagement, die für die Optimierung der Batterielebensdauer und der Reichweite essenziell sind, ebenfalls in Peking vor. Die Systeme von Valeo können Energie zurückgewinnen, speichern, übertragen und je nach gewünschter Anwendung wiederverwenden.

30 Prozent mehr Reichweite

Außerdem können sie die Reichweite eines Elektrofahrzeugs im Winter um bis zu 30 Prozent und im Sommer um bis zu 20 Prozent erweitern. Beispielsweise bietet Valeo eine Wärmepumpe an, die die verfügbare Umgebungsenergie zum Heizen, Kühlen und Entnebeln von Elektrofahrzeug-Kabinen nutzt. Diese Technologie wird in Kürze auf dem chinesischen Markt verfügbar sein.

Im Bereich des autonomen Fahrens hat Valeo das umfangreichste Portfolio an Sensoren auf dem Markt. Valeos Lidar-Sensoren sind nach Unternehmensangaben Schlüsselkomponenten für die Entwicklung autonom fahrender Fahrzeuge. In Peking wurde Valeos neues automatisches „LiDAR“-Reinigungssystem mit dem Namen Valeo Everview vorgestellt.