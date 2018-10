Akademietage Unterscheidung von Politikern und Volk gab es nicht

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Zum Schluss seines Vortrags mit dem Titel „Aufstieg und Fall von Demokratien in der Antike – Unterschiede und Parallelen zu heute“ stand ein „feuriger Appell“: „Die Demokratie ist ein hohes Gut, für das einzustehen sich jederzeit lohnt“, sagte Geschichtsprofessor Holger Sonnabend am Montagabend im Bietigheimer Kronenzentrum. Zuvor hatte er in den von ihm vorher angekündigten exakt 64 Minuten Entstehung, Funktion und Probleme der Demokratie der alten Athener dargestellt, inklusive eines Vergleichs mit der Gegenwart. Eine große Zahl von Besuchern verfolgte den unterhaltsamen und spannenden Parforceritt durch die Antike zum Auftakt der diesjährigen Akademietage.

Demokratie bedeute wörtlich übersetzt die Herrschaft des Volkes (Demos), erläuterte Sonnabend (62), der an der Universität Stuttgart Alte Geschichte lehrt. Die alten Athener, die die erste Demokratie der Weltgeschichte vor 2500 Jahren errichteten, hätten davon die Herrschaft des Pöbels (Ochlos) unterschieden. Zentrale Elemente waren die Gleichheit vor dem Gesetz und die Redefreiheit. Wichtiger Unterschied zur Bundesrepublik: „Die Demokratie der Athener ist eine direkte Demokratie“, so Sonnabend. Das heißt, eine Volksversammlung traf die Entscheidungen.

Möglich sei das gewesen, weil die Zahl der Bewohner von Athen und Umgebung überschaubar war: Auf 30 000 Männer, gekoppelt an die Wehrfähigkeit, wird die Zahl derer geschätzt, die mitmachen durften. Die Gesamtbevölkerung war weitaus höher, doch Frauen, Sklaven und zugewanderte Fremde waren von der Partizipation ausgeschlossen.

Kennzeichnend war eine hohe Beteiligung. Der griechische Name für Personen, die privat bleiben wollten und den Standpunkt vertraten, die Demokratie gehe sie nichts an, lautete „Idioten“ – was zum Schimpfwort wurde. Jeder Bürger konnte an der Volksversammlung sowie an den Gerichtsversammlungen teilnehmen und ein Amt bekleiden. „Es gab damals nicht die Unterscheidung von Politikern und Volk“, so der Althistoriker.

Sonnabend zeigte auf, wie die Volksherrschaft der Athener „von oben“ entstand, ohne dass dies gewollt war, verknüpft mit Namen wie Drakon, Solon und Kleisthenes. Die Demokratie sei „eher das Produkt von Adelskämpfen“ gewesen. Als sie die Athener hatten, wollten sie sie indes nicht mehr missen. Sonnabend zitierte Perikles (um 490 bis 429 vor Christus), einen der bedeutendsten Staatsmänner, mit den Worten: „Die Verfassung, nach der wir leben, vergleicht sich mit keiner der fremden.“

Diäten eingeführt

Die Furcht davor, dass einer die Macht an sich reißen könnte, sei so groß gewesen, dass es eine Art von „Verfassungsschutz“ gab, so Sonnabend: Wenn die Mehrheit der Meinung war, jemand werde zu mächtig, konnte sie ihn per „Scherbengericht“ zehn Jahre in die Verbannung schicken. Dabei ritzten die Teilnehmer die Namen von unliebsamen Personen in Scherben ein. Für Chancengleichheit sorgte, dass die meisten Ämter per Los bestimmt wurden. Die Amtszeit betrug gerade mal ein Jahr. Nur spezielle Amtsinhaber, wie die Strategen, die den militärischen Oberbefehl hatten, wurden gewählt.

Eine nachlassende Teilnahme an den Volksversammlungen, Entscheidungen nach der Devise „Emotionen statt Argumente“ und den „Demokratieexport“ mit Gewalt in andere Länder bezeichnete der Referent als wesentliche Probleme. Eine Maßnahme gegen Politikverdrossenheit sei die Einführung von Diäten gewesen. Vor allem habe aber das Auftreten von Demagogen der Demokratie zu schaffen gemacht – „Volksführern“, die zu „Volksverführern“ wurden. Diese Berufsredner hätten mit der Zeit immer mehr dem Volk nach dem Mund geredet. Legendär seien die Auftritte des Gerbers Kleon gewesen, der von einer Zeitung auch als „Donald Trump der Antike“ betitelt wurde. Er habe mit dem Volk gespielt, so der Historiker. Das sei „auf beklemmende Weise modern“. Bereits der Philosoph Platon habe daher vor einer grenzenlosen Freiheit, in der jeder alles dürfe, gewarnt. Diese könne in eine Tyrannis münden.

Dennoch: Das Ende der Demokratie kam dann nicht von innen, sondern 322 vor Christus von außen. Ein Nachfolger von Makedonenkönig Alexander dem Großen unterwarf die Stadt. Es sollte 2200 Jahre dauern, bis die Griechen wieder eine Demokratie hatten, so der Referent. Bei der anschließenden Diskussion meinte Sonnabend, eine Lehre aus der Antike für die Demokratie sei, sich zu beteiligen, oder in der Sprache der Athener, kein „Idiot“ zu sein. Auch die Meinungsfreiheit sei ein Element, „das die Athener sehr hochgehalten haben“.

