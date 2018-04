Was war, was kommt Unsere Würdenträger

Andreas Lukesch

Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender sind wirklich sehr nette Menschen, im Ernst: interessiert, nah bei den Menschen, freundlich und gar nicht abgehoben. Mit dem Frank-Walter, da könnte man auch mal einen netten Abend im Besen verbringen. So müssen Staatsoberhäupter sein. Weil Kronen, Zepter und Hermelinroben in einer Demokratie irgendwie aus der Mode gekommen sind, unterscheidet sich so ein Frank-Walter Steinmeier eigentlich nicht mehr von einem – sagen wir mal – Schulleiter (Nein, kein guter Vergleich), sagen wir besser von einem normalen Menschen. Wäre da nicht das ganze Gewese drumherum: gepanzerter Daimler mit Standarte vorne rechts und Blaulicht im Kühler, viele Männer mit Sonnenbrillen und Knopf im Ohr sowie ein Schwarm aufgeregter junger und aufs Protokoll drängender Begleiterinnen. Ja, wer mehr Polizisten als gewöhnliche Leute in seinem Umfeld wahrnimmt, der ist wichtig, wenn nicht gar der erste Mann im Staat. Für so jemanden kann man den Aufwand nachvollziehen. Man stelle sich nur vor, auch für unsere hoheitlichen Würdenträger vor Ort würde ein solches Getue betrieben. Oberbürgermeister Jürgen Kessing, der ja auch chauffiert wird, wären gleich zwei Standarten im Weg – das Wappen von Bietigheim-Bissingen und auf der anderen Seite das des Deutschen Leichtathletikverbandes. Aber Kessing fährt Kombi, das geht ja schon mal gar nicht. Eine Familienkutsche, da kann er ja gleich mit dem Fahrrad fahren. Bei anderen Begleiterscheinungen so eines Staatsbesuches wäre es hingegen überlegenswert, diese aus Sicherheitsgründen auch lokal herunterzubrechen. Angesichts der aufgeheizten Stimmung in so mancher Bürgerversammlung wären Sprengstoffhunde, die vor Eintreffen der Zielperson das Bürgerhaus abschnüffeln, eine beruhigende Vorsichtsmaßnahme. Kanaldeckel müssten aber nicht unbedingt zugeschweißt werden. Gefallen dürfte es unseren Lokalmatadoren, wenn bei jedem ihrer Auftritte auch so viele jubelnde Menschen am Wegesrand stünden. Landrat Dr. Rainer Haas, der am Donnerstag kurz vor dem Bundespräsidenten im Ellental eintraf, winkte dem hinter der Polizeiabsperrung wartenden Volk staatsmännisch zu. Dachte er, die seien auch wegen ihm gekommen? Eher nicht, aber so ein schwäbischer Landrat, der nutzt eben jede Gelegenheit zum Gruß. Die nächste kommt erst wieder beim Pferdemarkt-Umzug. Und der ist irgendwie, naja sehr volkstümlich.