Schlossfestspiele Ungewohnte Klänge in der Kelter

Betrina Nowakowski

Wir bei den Schlossfestspielen, ist das nicht cool?“ so die sympathische Begrüßung auf Deutsch der amerikanischen Mandolinenspielerin und Sängerin Sierra Hull, die zusammen mit Ethan Jodziewicz am Kontrabass am Samstagabend in der ausverkauften Kelter im Rahmen der Schlossfestspiele Songs aus ihrem letzten Album „Weighted Mind“ präsentierte. Sie sei das erste Mal in Deutschland, und die Umgebung von Bietigheim erinnere sie sehr an ihre Heimat Byrdstown in Tennessee. Die 27-jährige Künstlerin ist in den USA äußerst populär, wurde 2016 und 2017 als beste Mandolinenspielerin ausgezeichnet und erhielt für ihr aktuelles Album eine Grammy-Nominierung.

Ihre Wurzeln liegen im Bluegrass, aber was Sierra Hull an diesem Abend präsentierte, war weit mehr als das. Wer den typisch amerikanischen Bluegrass mit Banjo und Fiddle erwartet hatte, wurde überrascht von rockigen, jazzigen und sogar klassischen Tönen, die Sierra Hull auf ihren drei unterschiedlich klingenden Mandolinen in absoluter Perfektion virtuos hervorzauberte. Dazu eine klare, tragende Stimme, die die selbst komponierten Songs ausdrucksstark interpretierte. Die zurückhaltend arrangierten Stücke wurden durch das melodische Bassspiel von Ethan Jodziewicz harmonisch unterstrichen und lieferten so einen intimen Dialog, in dem Elemente aus Bluegrass, Jazz und Klassik zu einem neuen, einfühlsamen Sound verschmolzen.

Schon mit acht Jahren entdeckte Sierra Hull die Mandoline als ihr Lieblingsinstrument, mit 13 Jahren unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag. Sie spielte als „Wunderkind“ in der Carnegie Hall New York, im Weißen Haus und stand auf der traditionsreichen Bühne des Grand Ole Opry in Nashville.

Eine echte Entdeckung von Kulturamtsleiter Stefan Benning und Intendant Thomas Wördehoff, die Sierra Hull für die Schlossfestspiele engagieren konnten. „Für mich die beste Werbung für unser Motto ,das Ungewisse“, so Thomas Wördehoff. Den überraschend anderen Sound, das Verschmelzen von Bekanntem und Unbekanntem, kam auch beim begeisterten Publikum sehr gut an: „Das ist vom Feinsten“, so die Reaktion einer Zuschauerin. „Wir haben uns überraschen lassen, das ist nicht der typische Mainstream.“

Besonders berührend und leidenschaftlich zeigte sich Sierra Hull bei dem Song „Lullaby“ für ihre Mutter, stark auch in „Wings of The Dawn“ oder in der Interpretation von „Mad World“ von Tears For Fears. Ihre Liebe zum Bluegrass präsentierte Sierra Hull dann in einem, auf Zuruf aus dem Publikum entstandenen Medley von typischen Bluegrassmelodien wie „Daybreak in Dixie“ und dem Klassiker „Tennessee Waltz“.

Kurzweilige zwei Stunden

Nach kurzweiligen zwei Stunden holte das Publikum mit langanhaltendem Applaus das Duo noch einmal für eine Zugabe auf die Bühne. Ein mehr als gelungener Beitrag zu den Schlossfestspielen, der auch Bietigheim-Bissingen wieder als bestens geeigneten Spielort mit einem Gespür für das Außergewöhnliche auszeichnete. Eine Zusammenarbeit, die laut Thomas Wördehoff auch in der nächsten Saison fortgesetzt werden soll. Man darf gespannt sein, welches musikalische Juwel nach Sierra Hull dann wieder das Publikum verzaubern wird.