Polizei Unfall mit sechs Autos

Bietigheim-Bissingen / Gabriele Szczegulski

Am Freitagabend gegen 17.30 Uhr gab es auf der Wilhelmstraße in Bietigheim-Bissingen in Richtung Stuttgarter Straße einen schweren Unfall mit sechs Fahrzeugen, vermutlich, weil ein 81 Jahre alter Fahrer eines Daimler-Benz das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte. Dies teilt die Polizei mit.

Auf Höhe des Aurain-Parkplatzes wollte der Daimler-Benz-Fahrer einem ausparkenden Fahrzeug ausweichen. Weil er laut der Polizeimeldung die Pedale verwechselte, beschleunigte er unkontrolliert und stieß im Bereich des Parkplatzes zunächst mit zwei geparkten Fahrzeugen, einem VW sowie einem weiteren Daimler-Benz zusammen, und fuhr im Anschluss in den Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße. Dort kollidierte er zunächst frontal mit einem Fiat, im weiteren Verlauf noch mit einem Hyundai und einem Gliederzug der Marke MAN, welche alle in Fahrtrichtung Innenstadt fuhren.

Durch den Unfall wurden die beiden Männer im Fiat im Alter von 50 und 55 Jahren leicht verletzt. Die anderen beiden Fahrer blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 69 000 Euro.