24-Stunden-Schwimmen Über 2358 Kilometer in 24 Stunden

Bietigheim-Bissingen / Yasina Hipp

Rote, grüne, blaue und orangene Badekappen mit Zahlen zierten die Köpfe der zahlreichen Schwimmer im Bissinger Hallenbad. Alle Bahnen waren gefüllt mit Sportlern, die sich durch das Wasser kämpften. Selbst als es draußen dunkel wurde, die Glocken am Kirchturm um Mitternacht läuteten und die ersten Vögel in den frühen Morgenstunden am Sonntag zwitscherten, zogen die Schwimmer immer noch fleißig ihre Bahnen. Ein besonderes Event war von Samstag um 14 Uhr bis Sonntag um 14 Uhr im Gange: das 24-Stunden-Schwimmen. „Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit 24 Stunden lang zu schwimmen und somit Streckenkilometer zu sammeln“, erklärte Michael Bertet, erster Vorsitzender des Bietigheimer Schwimmvereins.

Jeder Schwimm-Meter zählt

Mitmachen darf jeder, der 50 Meter alleine schwimmen kann. Gezählt werden die absolvierten Meter von drei Zählern je Bahn. Die Bahnen sind unterteilt nach der Geschwindigkeit der Schwimmer. Das bunte Treiben wurde von Rettungsschwimmern des DLRG überwacht, sodass nichts passieren konnte. „Es sind immer ganz viele Schulklassen da, die das zusammen machen, aber auch Familien und Einzelpersonen“, so Bertet. Am Schluss gibt es eine Einzel-, aber auch eine Gruppenwertung. „Uns ist es wichtig, dass das hier keine Leistungssport-Veranstaltung ist. Wir wollen vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen“, sagte Dr. Eveline Franke, zweite Vorsitzende des Schwimmvereins. Für den Verein bedeutet ein solch großes Event natürlich einiges an Organisationsaufwand. „Wir machen das ja jetzt schon zum 34. Mal“, so Franke, „langsam spielt sich eine Routine ein und jeder weiß was er machen muss.“ Trotzdem muss das 24-Stunden-Schwimmen bei der Stadt und beim Schwimmverband angemeldet werden, es muss sich jemand um die Bewirtung kümmern und um die Anmeldungen und den reibungslosen Ablauf. „Eigentlich kommt aus den Duschen nachts nur kaltes Wasser, das müssen wir natürlich im Voraus mit den Stadtwerken absprechen“, so Michael Bertet. Vom Verein sind fast alle Mitglieder in die Organisation eingebunden, und alle helfen am großen Tag mit.

Lia und Lara sind mit ihrer Klasse von der Realschule Bissingen in das Hallenbad gekommen. Die beiden 13-Jährigen haben viel vor: „Wir wollen unsere Streckenkarte voll bekommen, das sind 15 Kilometer. Aber wir warten noch bis es ein bisschen leerer wird.“ Lara wollte sogar warten bis es dunkel wird und dann die Nacht durchschwimmen. Ab 22 Uhr würde es nochmal richtig voll werden, erzählte Bertet aus langjähriger Erfahrung.

Tiefpunkt um 2.30 Uhr

Gegen 2.30 Uhr leere sich das Becken, aber schon gegen 6 Uhr kämen die ersten Frühschwimmer. Manche Teilnehmer gönnen sich auch ein paar Stunden Schlaf und übernachten im Hallenbad oder im Wohnwagen, sagt Bertet. Der 17-jährige Elias hatte vor, die ganze Nacht im Wasser zu bleiben. Nach dem ersten absolvierten Kilometer legte er seine erste kleine Pause ein: „Ich habe jetzt schon ein paar Bahnen hinter mir, will aber insgesamt 30 Kilometer schaffen.“ Der junge Sportler ist extra aus Ellwangen angereist, dort schwimmt er im Verein. Die ganze Nacht über war Betrieb im Bissinger Hallenbad. Am Sonntag war der Spaß dann vorbei und es wurden die Ergebnisse ausgewertet. Alle Teilnehmer zusammen sind insgesamt 2358,5 Kilometer geschwommen. Der 18-jährige Jonathan Schirle und Michael Rehe (47) haben mit jeweils 28,5 Kilometern die längste Strecke zurückgelegt, bei den Frauen waren Janina Werlein und Alina Haas, beide 19 Jahre alt, mit 20,55 Metern die Streckensieger.

Info Der Bietigheimer Michael Tschierschwitz (74) war der älteste Teilnehmer, Hertha Dolch (79) aus Sachsenheim die Älteste. Die jüngsten Teilnehmer waren Tom Schmidt und Lia Reiner, beide 5 Jahre alt und aus Bietigheim.