Bietigheim-Bissingen Trio will moderner Botschafter der Popmusik sein

Bietigheim-Bissingen / Von Vivien Staib

Popmusik ist volkstümliche Musik mit einem Schwerpunkt in der kommerziellen Song- Schlagermusik, die aber auch folklorenahe Formen wie Country, Western und Jazz einbezieht. So wird Popmusik beschrieben, wenn der Begriff im Internet eingegeben wird.

Eine andere Vorstellung der Popmusik hat die Bietigheimer Band „Popgretel“, die am 13. April ihr Debüt im Kleinkunstkeller bei Live-Musik feiern wird. „Popgretel“, bestehend aus dem Trio Wolfgang Hart, Dorothee Müller und Andi Krüger, versteht sich als moderne Botschafterin der populären Unterhaltungsmusik. Die 2012 gegründete Gruppierung spielt nach eigenem Bekunden intelligente, rockige Popsongs mit vorwiegend deutschen Texten – alles aus eigener Produktion. „Wir drei harmonieren als Trio. Es ist sehr angenehm mit Dorothee und Andi aufzunehmen und neue Lieder zu produzieren. Besonders ist, dass alle Lieder ausschließlich von uns dreien stammen; wir haben keine Gastmusiker“, erzählt Wolfang Hart, der Gitarrist, Sänger und Songschreiber von „Popgretel“.

Statt fernzusehen, musiziert er am Abend lieber gemeinsam mit Dorothee. Laut des gebürtigen Bietigheimers, habe Dorothee Müller erst kurz vor der Gründung ein Instrument erlernt. „Wir haben vor der Bandgründung bereits zusammen Musik gemacht, sie mit ihrer Stimme und ich an der Gitarre. Sie lernte dann Bass und übte jeden Tag ein bisschen. Heute spielt sie richtig gut“, lobt der 54-Jährige.

Dorothee Müller ist für Bass, Rhythmus und Gesang zuständig, Andi Krüger für das Schlagzeug. Sowohl Instrumentalisierung als auch Liedtexte, Mischung und Produktion werden von der Gruppierung verwaltet. Nun soll Mitte April das Debütalbum des Bietigheimer Trios erscheinen. „Zopf ab Rock an“, wird das Album mit zehn Liedern heißen. Die Texte der Band handeln meistens von Situationen, die die Künstler selbst erlebt haben und etwas abgeändert wiedergeben. „Songtexte zu verfassen ist nicht einfach. Ich lehne mich dabei an die Neue Deutsche Welle an; die Texte können wirr und verrückt sein, aber bieten somit Raum für Interpretation“, sagt Wolfang Hart. Das Trio will viele musikalische Felder abdecken, weshalb das Album an sich sehr stimmig ist, jedoch jedes Lied unterschiedlich und einzigartig.

Keine elektronischen Hilfsmittel

Die Lieder werden ohne Keyboard oder andere elektronische Hilfsmittel bearbeitet, was sich stark auf die Charakteristik der Lieder auswirkt. Aufgenommen wurde das Debütalbum in Sachsenheim, im Studio von Achim Welsch. Dort habe man laut Hart, zusammen produziert und viel Herzblut hineingesteckt. „Normalerweise bucht man ein Tonstudio für drei Tage und muss innerhalb des Zeitfensters alles fertigstellen. Hier konnten wir uns Zeit lassen und jedes Lied perfektionieren“, sagt er.

So könne in das Album mehr Persönlichkeit gebracht werden. Wichtig sei laut dem Ingersheimer auch, dass man sich beim Musikmachen nicht verkrampfe und sich selbst treu bleibe. „Man hört es in der Musik, wenn der Künstler unter Stress steht oder seine Musik verfälscht. Ein Musiker sollte dem Kommerz trotzen und seine Identität bewahren. Das kann auf hoher Ebene sehr schwierig werden.“ „Popgretel“ möchte mit der CD auf sich aufmerksam machen und hofft auf weitere Auftritte in der Region: „Wir haben Lust am Lied, an der Melodie, am ein- und mehrstimmigen Gesang, auf weiche und rockige Töne. Wir stehen für Popmusik, die alle Musikfelder umfasst und vereint“.