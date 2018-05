Barrierefreiheit Treppen und Bad machen die meisten Probleme

Von Uwe Mollenkopf

Kleine Dinge, über die ein Gesunder wenig nachdenkt, können bei einer Behinderung, Krankheit beziehungsweise Pflegebedürftigkeit und altersbedingten Einschränkungen zum Problem werden. Etwa, wie man eine Flasche oder Dose aufmacht. In solchen Fällen hat Hans-Joachim Sämann relativ schnell eine Lösung parat. Es gebe heutzutage automatische Flaschen- und Dosenöffner, die für Abhilfe sorgen, sagt der ehrenamtliche Wohnraumberater der Stadt Bietigheim-Bissingen. Doch die großen Probleme gibt es laut Sämann dann, wenn Treppen überwunden und geeignete Bäder und WCs eingerichtet werden müssen.

Seit Februar dieses Jahres gibt es die Wohnraumberatung in der Stadt offiziell (die BZ berichtete). Gleichwohl fanden auch im vergangenen Jahr schon fünf Wohnraumberatungen statt, wie aus dem Bericht des Familienbüros hervorgeht, der im März im Gemeinderat vorgestellt wurde. Ziel ist es, Hilfestellung darin zu geben, Wohnungen so einzurichten, dass die Bewohner länger selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben können. Dafür wurden ehrenamtliche Wohnbauberater speziell geschult.

Für Hans-Joachim Sämann war am Mittwoch seine sechste Wohnraumberatung. Das bislang meistgenannte Thema sei die Umgestaltung des Bades gewesen, berichtet er. In einem Fall sei das relativ gut zu lösen gewesen: Eine Badewanne, die wegen der Einstiegshöhe nicht mehr geeignet war, konnte von einer Dusche ersetzt werden. In einem anderen Fall war das hingegen nicht realisierbar. Es blieb nur die Möglichkeit, durch ein Sitzbrett den Einstieg in die Wanne zu erleichtern und Haltegriffe anzubringen.

Nicht selbst aktiv werden

An zweiter Stelle gehe es bei seinen Beratungen um Treppen, erzählt Sämann. Wer etwa oben im Haus das Bad habe, sei darauf angewiesen, mit einem Treppenlift dorthin zu kommen. Sämann und seine Kollegen zeigen auch, wie man mithilfe von Stufenrampen kleinere Treppen überwinden kann.

Nicht immer gebe es indes nur bautechnische Schwierigkeiten zu lösen. „Das Problem sind zum Teil die Leute selbst“, erzählt der Wohnraumberater. In einem Fall habe zwar jemand aus der Familie angeregt, etwas für die Barrierefreiheit zu tun, die betroffene Seniorin habe sich jedoch dagegen gesträubt. Kurze Zeit darauf sei sie gestürzt.

Auch über finanzielle Fragen informieren Sämann und seine Kollegen. Sie weisen etwa drauf hin, dass die Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds von der Pflegekasse mit maximal 4000 Euro unterstützt werden. Ebenso auf Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die hätten allerdings den Nachteil, dass sie nur fließen, wenn bestimmte DIN-Normen fast vollständig erfüllt seien. Wenn beispielsweise in einem Altbau die Tür nicht mindestens 90 Zentimeter breit sei, gebe es nichts.

Verschiedene Städte haben deshalb eigene Fonds aufgelegt. Bietigheim-Bissingen gehört allerdings bislang nicht dazu.

Nur Beratung, keine Empfehlung

Aktiv werden die ehrenamtlichen Wohnraumberater, die immer zu zweit vor Ort sind, nach einem Anruf beim städtischen Pflegedienst. Dort organisiert die hauptamtliche Koordinatorin den Termin. Eines dürfen die Wohnraumberater bei aller Hilfe indes nicht: selbst Hand anlegen. Auch das Empfehlen von Herstellerfirmen oder Handwerkern ist tabu, ebenso die Anfertigung verbindlicher Pläne oder das Einholen von Angeboten. Stattdessen erhalten die Betroffenen oder ihre Angehörigen nach dem Gespräch einen Bericht der Wohnberatungsstelle, der die Empfehlungen der Berater zusammenfasst.

Was die Ratsuchenden dann damit machen, sei allein deren Sache, so Hans-Joachim Sämann.