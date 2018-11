BZ-Aktion Traditionell der erste Spender

Spendensammeln für Menschen in Not

Die 42. BZ-Aktion Menschen in Not wurde am Montag mit dem sechsten Benefizkonzert im Kronenzentrum der Musikschulen Bietigheim-Bissingen, Besigheim und Bönnigheim gestartet (die BZ berichtete).

Mit den traditionellen BZ-Theaterabenden in der Bietigheimer Kelter werden die Veranstaltungen im Rahmen der Weihnachtsaktion von Bietigheimer, Sachsenheimer, Bönnigheimer Zeitung fortgesetzt. Die „Fleckabutzer“ aus Löchgau spielen zugunsten der Spendenaktion am Mittwoch, 28. November, und Freitag, 30. November, 19.30 Uhr, ihr neues Erfolgsstück „Die Tratschweiber“ – ein schwäbisches Bauernschwank in drei Akten unter der Regie von Heinz Kienle. Ihre humorvolle Sketch-Parade mit schwäbischen Szenen und Witzen präsentiert das Ensemble des Löchgauer Theatervereins am Donnerstag, 29. November, ebenfalls in der Bietigheimer Kelter.

Auch in diesem Jahr übernimmt der Freundeskreis des Steelers mit ihrem Vorsitzenden Manfred Nirk an der Spitze die Bewirtung der Gäste. Bei den BZ-Theaterabend in der Bietigheimer Kelter wird der Freundeskreis eine schmackhafte, selbstgemachte Gulaschsuppe anbieten, außerdem stehen Saitenwürste und Käsewürfel auf der Speisekarte. Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro gibt es im Kundencenter der BZ, Kronenbergstraße 10, und bei Easyticket.

Auch in diesem Jahr sollen die Spenden der BZ-Leser für das Kinderberatungs-Telefon des Kinderschutzbund Ludwigsburg, die Diakonischen Bezirksstellen Bietigheim und Vaihingen, das Caritasfamilienzentrum Bietigheim-Bissingen und den Bietigheimer Krankenhaus-Förderverein „Kusaidia Afrika“ gesammelt werden. knz

Spendenkonto:

KSK Ludwigsburg

DE82 6045 0050 0007 0300 04