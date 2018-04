Schwerpunkt Tourismus Tourismus boomt in der 3B-Region

Bietigheim-Bissingen / Carolin Domke

Wer an Baden-Württemberg denkt, dem kommt vermutlich als erstes die Landeshauptstadt Stuttgart in den Sinn. Eine Stadt im Kessel, umringt von zahlreichen Weinbergen und einem mächtigen Parkhaus am Flughafen. Doch die Weinberge, Rad- und Wanderwege sowie viele besondere Freizeitmöglichkeiten, die sucht man in der Metropole vergeblich. Hierfür lohnt es sich über den Rand der Porschefahrzeuge zu blicken und circa 20 Kilometer weiter westlich zu reisen.

Was einen dort erwartet ist die 3B-Region mit den Städten Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim und Besigheim. Die 3B-Innenstädte sind geprägt von historischen Fachwerkhäusern, die sich charmant, mal gerade, mal etwas schiefer, aneinanderreihen. Jede der drei Städte erzählt ihre eigene Geschichte, und man spürt noch einen Hauch des Lebens aus der Vergangenheit, die sich mit der Moderne kreuzt.

Steigende Gästezahlen

Was den Tourismus betrifft, hat die gesamte Region landschaftlich und kulturell einiges zu bieten. Das zeigt sich in den kontinuierlich steigenden Besucherzahlen deutlich. Im Landesvergleich ist Baden-Württemberg mit knapp 53 Millionen Übernachtungen das zweitwichtigste Reiseland in Deutschland, heißt es auf der Seite des Staatsministeriums. Auch die Hauptstadt Stuttgart verzeichnete in den letzten Jahren immer wieder ein positives Ergebnis, allerdings konnte die gesamte Region im letzten Jahr kräftig nachziehen und Stuttgart erstmals überholen. Das Übernachtungsvolumen stieg um 2,4 Prozent, was einer Gesamtbilanz von 8 782 503 Übernachtungen entspricht. Stuttgart verzeichnete dagegen ein Plus von nur zwei Prozent und damit eine Gesamtanzahl von 3.781.564 Übernachtungen laut dem statistischen Bundesamt Baden-Württemberg. Als Sieger der Tourismusbilanz 2017 geht der Landkreis Göppingen mit 5,2 Prozent, jedoch mit schwachen Übernachtsungsvolumen hervor, gefolgt vom Kreis Ludwigsburg (3,3 Prozent). Daran reihen sich der Rems-Murr Kreis mit 1,8 und Böblingen mit 1,6 Prozent. Esslingen liegt mit 2,5 im Mittelfeld.

In den 3B-Städten verteilt sich der Großteil des klassischen Tourismus auf das Wochenende. „Unter der Woche kommen nur Geschäftskunden. Wenn die Kapazitäten frei sind dann kommen Wochenend-Ausflügler und Urlaubsgäste“, sagt Eric Reiter vom 3B-Tourismus-Büro in Bietigheim-Bissingen. „70 bis 80 Prozent sind Business, der Rest allgemeiner Tourismus.“ Bei einem Besuch der Gastronomiebetriebe und Hotels erhält er die persönlichen Erfahrungswerte: In den letzten Jahren ist auch in der Region der Tourismus „zunehmend und konstant gut“.

Neben dem Thema Wein, das alle miteinander verbindet, hat jede Stadt ihre Besonderheiten. So ist Besigheim mit dem „Flußtalradweg ein prädestiniertes Ziel für Radfahrer“.

Bönnigheim verfügt über den Erlebnispark Tripsdrill, und Bietigheim-Bissingen bietet mit über 600 Hotelbetten einen optimalen Ausgangspunkt. „Man hat hier die Wein- und Steillagen mit Terrassen – das ist einzigartig“, schwärmt Reiter, der vor 18 Jahren in die Gegend zog.

Vor zwei Jahren wurde die Infrastruktur der Wanderwege überarbeitet. „Wir haben jetzt insgesamt 130 Kilometer mit acht Rundkursen zwischen sieben bis 60 Kilometern. Im letzten Jahr wurden 20 Punkte Wandertafeln mit Netzabbildungen zusätzlich aufgestellt.“ Der Trend geht auf mehr „Bewusstsein und den Genuss von regionalen Produkten. Wein ist in den letzten Jahren noch beliebter geworden. Das spielt uns in die Karten“, verrät der Experte. Um den Tourismus noch weiter zu fördern, soll die Landschaft „wo es nur geht in den Vordergrund gestellt werden.“

Den Genuss fördern

Auf dem kleinen Gebiet können die Steillagen und das Genussthema hervorragend kombiniert werden, meint Reiter. Ein großer Vorteil für das Tourismusbüro ist, dass „die Großstadt in 20 Minuten erreichbar ist. Das kann man gut mitnutzen und anbieten.“ Dazu zählt nicht nur Stuttgart, sondern auch Ludwigsburg, sagt Eric Reiter. „Wir befinden uns am Rande der Urbanität, sind kleinstädtisch mit Bezug zur Natur.“