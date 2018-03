Bürgergespräch Topthema: Verkehr

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Nicht nur auf der Grünen Wiese sollen neue Wohnungen entstehen, sondern auch in bereits bestehenden Wohngebieten im Buch. Dafür warb Oberbürgermeister Jürgen Kessing im Bürgergespräch am Donnerstagabend im Vereinsheim des Bietigheimer Hockeyclubs (die BZ berichtete).

Mit dem Thema Nachverdichtung sprach er jedoch auch einige Probleme an. Zwar könne die Stadtverwaltung einzelne Bebauungspläne überarbeiten, allerdings nur dann, wenn die Eigentümer dem Stadtentwicklungsamt mitteilen, dass sie bauen wollen.

Umbau zum Nulltarif

Doch oft gehören die Mehrfamilienhäuser Eigentümergemeinschaften. Das verkompliziere die Entscheidung, beispielsweise einer Aufstockung der Gebäude oder wenn es darum geht, einen Aufzug einzubauen. Doch auch hierfür bot Kessing eine Lösung an: „Wir können bei einer Aufstockung, sofern das baulich möglich ist, eine Aufzugsanlage mit einbauen“. In manchen Fällen sogar fast zum Nulltarif für die Eigentümer, so der OB, da mit dem Verkauf der neuen Wohnungen die Umbaukosten gedeckt werden können.

Auf dem Lothar-Späth-Carré, dem Areal zwischen Stuttgarter-, Freiberger- und Gartenstraße, erfolge zudem eine Flächenumlegung. Zunächst allerdings nur für den südlichen Bereich. „Wann der nördliche Abschnitt angegangen wird, hängt von der Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer ab“, sagte Kessing.

Ein Thema trieb viele der anwesenden Bürger um: der Verkehr. Mehr Anwohner bedeutet mehr Verkehr sowie eine verschlechterte Parkplatzsituation, und das ist Walter Wennrich aus der Reichenbergstraße ein Dorn im Auge. Nicht nur in der Reichenbergstraße, sondern auch um das Buchzentrum herum sei alles vollgestellt. „Teilweise stellen hier Firmen mehrere Fahrzeuge und Anhänger zu Werbezwecken ab. Kann die Stadt da nichts dagegen tun?“, war Wennrichs Frage. Ordnungsamtsleiter Thomas Höfel verwies auf die Verkehrsordnung, und die erlaubt, dass ein Anhänger 14 Tage lang an einer Stelle geparkt werden darf, sofern es keine anderen Regelungen, wie ein Parkverbot gebe.

Die letztes Jahr noch von Kessing gelobte Schrankenanlage an der Einfahrt zur Buchschule sorgte bei Wennrich damals wie heute für Unmut: „Das ist eine intellektuelle Fehlleistung“, sagte der langjährige Buchbewohner. Das Problem der Eltern-Taxis habe sich nur verlagert, dafür bekam er Zustimmung. Er bat das Ordnungsamt „auch zum Schutz der Kinder“, die umliegenden Straßen um 7, 8, 12 und 13 Uhr zu kontrollieren. „Nicht um 10 Uhr, da passiert nichts mehr.“

50 Prozent zu schnell

Dass das Ordnungsamt durchaus kontrolliere, betonte indes Höfel: „Wir haben 80 000 Verfahren und 300 Geschwindigkeitsmesstellen im Jahr.“ Diese ergaben, dass Fahrer im Schnitt 50 Prozent zu schnell sind. Ein Wert, mit dem die Stadt Bietigheim-Bissingen zufrieden sei, weil er im normalen statistischen Rahmen liege. Das stellte nicht alle Anwesenden zufrieden.

So auch nicht Horst Fili aus dem Görlitzer Weg. Dieser bemängelte das Fehlen eines Zebrastreifens an der Bushaltestelle Buchzentrum. Der nächste ist erst beim Kreisverkehr und führe dort regelmäßig zu Stau. Dass der Kreisverkehr jedoch mit Zebrastreifen sowohl von der Buchstraße als auch vom Görlitzer Weg kommend gebaut wurde, hat laut Höfel mehrere Gründe: Zum einen darf ein Zebrastreifen nur angelegt werden, wenn eine gesetzlich festgelegte Fußgängerfrequenz erreicht ist. Das müssen zur Hauptverkehrszeit 50 bis 100 Querungen in einer Stunde sein. „Das ist an der Bushaltestelle nicht gegeben“, sagte der Ordnungsamtsleiter. Bei Kreisverkehren sei diese Frequenz nicht notwendig. Zusätzlich fahren Autofahrer an Kreisverkehren aufmerksamer. Fili schlug zumindest eine Regelung auf Tempo 30 vor. Dies, so Kessing und Höfel, werde von der Stadt geprüft.