Geburtstag Thomas Reusch-Frey wird 60

Bietigheim-Bissingen / bz

Der SPD-Stadtrat und frühere Landtagsabgeordnete und Pfarrer Thomas Reusch-Frey feiert an diesem Montag seinen 60. Geburtstag. Dem Gemeinderat in Bietigheim-Bissingen gehört er seit 1999 an. 2009 bis 2011 war er außerdem Mitglied im Kreistag des Landkreises Ludwigsburg. Er engagiert sich in Bietigheim-Bissingen im Stiftungsrat der Stiftung zur Förderung von Sozialeinrichtungen, in der Arbeitsgruppe Dritte Welt, im Zweckverband Gewerbepark „Bietigheimer Weg“, im Aufsichtsrat der Städtischen Holding sowie im Aufsichtsrat der Kliniken, teilt die Stadt mit. Er ist zudem einer der ehrenamtlichen Stellvertreter von Oberbürgermeister Jürgen Kessing, der im Namen des Gemeinderats Glückwünsche übermittelte.

Während seiner Tätigkeit als Pfarrer an der Kilianskirche in den Jahren 1994 bis 2011 setzte er sich unter anderem für die ökumenische Beratungsstelle „Rat und Hilfe“ für Arbeitslose ein, entwickelte aber auch gemeinsam mit Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde Bissingen verschiedene Projekte. Er wirkt bis heute in der Stiftung für die Diakoniestation mit. Nach seinem Ausscheiden aus dem Landtag übernahm er ab Oktober 2016 die Leitung des Treffpunkts 50 plus in Stuttgart.