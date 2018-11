Projekt Theater für alle fünften Klassen

Bietigheim-Bissingen / bz

Die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassenstufen der Ellental-Gymnasien, der Waldschule Bissingen, der Realschule Bissingen, der Realschule im Aurain und der Gustav-Schönleber-Schule nehmen laut einer Mitteilung an einem besonderen Theaterprojekt teil, veranstaltet durch das Kulturamt der Stadt Bietigheim-Bissingen.

Hierfür packt die Württembergische Landesbühne Esslingen ihr „Theatertäschle unterwegs“ und präsentiert den Schülern am Montag, 12. November, um 8.30 Uhr und um 11 Uhr das Stück „Die Kurzhosengang und das Totem von Okkerville“ nach dem Kinderbuch von Zoran Drvenkar im Kronenzentrum.

Begleitend führt die Theaterpädagogin Regina Peter in den Schulen durch eine intensive Vor- und Nachbereitung.

Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Theaterstück werden die Teilnehmer praktische künstlerische Prozesse durch Improvisationen, Theaterübungen und Spiele erleben. Die Schüler lernen professionelle Theaterarbeit und künstlerischer Ausdrucksformen kennen.

Das „Theatertäschle“ soll die Neugierde der Kinder an weiteren Theatererlebnissen wecken und die Aufführung zu einem nachhaltigen Erlebnis machen. Zusätzlich erfahren die Lehrkräfte während des Workshops Anregungen für den Schulalltag. Das Ziel der Württembergischen Landesbühne ist es, mit dem „Theatertäschle“ auf dem Land das Interesse für das Theater zu verstärken und zu einem festen Bestandteil des Schulalltags zu machen. Das „Theatertäschle“ ist jetzt schon zum dritten Mal in Folge in Bietigheim-Bissingen zu Gast.