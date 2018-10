Diebstahl Tabakwaren gestohlen

Vaihingen / bz

Auf Tabakwaren hatte es ein bislang unbekannter Täter abgesehen, der zwischen Montag 19 Uhr und Dienstag 8.20 Uhr in der Grempstraße in Vaihingen an der Enz sein Unwesen trieb. Über eine zuvor aufgebrochene Schiebetür verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu einem Getränkemarkt. Im Anschluss daran begab er sich laut Polizei in den Verkaufsraum und ließ Tabakwaren in einer niedrigen dreistelligen Summe mitgehen. Der angerichtete Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon (07042) 94 10, in Verbindung zu setzen. bz