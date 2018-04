BZ-Mobil Sylvias Dorfladen macht zu

Metterzimmern / Rena Weiss

Das BZ-Mobil hat am Freitag in Metterzimmern gehalten und sich gleich an einer Problemzone des Stadtteils positioniert. „Wenn ich samstagabends auf den Friedhof gehe, finde ich keinen Parkplatz“, sagt eine Anwohnerin noch beim Aufbau des Stehtisches. Sie wünsche sich ein bis zwei Parkplätze nur für Friedhofsbesucher, denn die öffentlichen Parkplätze an der Straße Hinter der Kirche sind zu gewissen Zeiten komplett zugeparkt.

Das war bereits ein Thema beim Bürgergespräch im November. Hier sorgte der Friedhofsentwicklungsplan der Stadt für Unzufriedenheit (die BZ berichtete). Den Vorschlag ausgewiesener Friedhofsparkplätze nahm die Stadt hier noch ins Aufgabenbuch. CDU-Gemeinderat Ewald Wildermuth teilte am Freitag den BZ-Redakteuren Uwe Mollenkopf und Rena Weiss indes mit, dass wohl jeweils drei links und rechts vom Eingang geplant seien. Doch einen genauen Zeitpunkt konnte er nicht nennen. So auch bei den Urnenfeldern, die Bürgermeister Joachim Kölz noch im November ankündigte. Wildermuth hofft, dass sich auch im Hinblick auf Rasengrabfelder noch dieses Jahr etwas tun werde.

Zwar stört die Metterzimmerer die Parkplatzsituation am Friedhof und eigentlich im gesamten Stadtteil, doch das Thema Nummer 1 war Sylvias Dorfladen. Denn Sylvia Steinbrück hat bekannt gegeben, dass sie ihren Laden schließen wird. Bereits im November 2016 teilte sie beim damaligen BZ-Mobil-Termin mit, dass sie sich um die Zukunft des einzigen Lebensmittelmarkts in Metterzimmern sorge. Seit mehr als acht Jahren führte sie den Dorfladen und hatte ihn von ihrem Sohn übernommen. Seit einem halben Jahr reiche der Gewinn nicht einmal mehr, um sich selbst ein Gehalt zu bezahlen, äußerte sie sich 2016 gegenüber den BZ-Redakteuren. Denn der Strom fresse einen großen Teil der Einnahmen, sie habe bei der Stadt bereits um Unterstützung gebeten. Am Freitag teilte sie enttäuscht mit, dass die Stadt zwar Hilfe zugesichert habe, doch nichts passiert sei. Nun hat sie die Konsequenzen gezogen. Auf einem Schild am Laden steht, dass er Ende des Monats schließt.

„Dann haben wir in Metterzimmern gar keine Versorgung mehr“, sagt Renate Faigle. In der Region siedeln sich überall Discounter an – in Sachsenheim ja sogar mehrere nebeneinander, so Faigle, „aber bei uns gibt es dann nichts.“ Wolfgang Schünemann fügt hinzu: „Wir wären auch schon mit einem Bäcker zufrieden.“ Denn ein Laden im Stadtteil sei nicht nur zur Nahversorgung da, sondern besonders für die ältere Generation und die ohne Auto ein Ort der Begegnungen. „Meine Mutter ist regelmäßig hingegangen, auch um Bekannte zu treffen und sich zu unterhalten“, sagt Renate Faigle, „das wird nun fehlen.“

Zu wenig Umsatz

Ein weiterer Bürger, der nicht genannt werden will, fügt indes hinzu: „Da muss sich jeder selbst hinterfragen.“ Denn letztlich scheiterte der Laden an der geringen Frequenz – ein Problem, das viele kleinere Läden in der Region haben. Faigle und Schünemann hoffen hier auf das neue Wohngebiet im Haslacher Weg. Denn wenn sich mehr Menschen in dem Stadtteil ansiedeln, dann steige auch der Bedarf nach einem Lebensmittelladen, so die Hoffnung der beiden Metterzimmerer. Auch Edward Wildermuth freut sich, dass es im Haslacher Weg endlich vorangeht, denn es war ein langer Weg bis dahin. Doch das Wohngebiet sorgt nicht bei jedem Bürger für gute Stimmung. Die hohen Grundstückspreise und das Verhalten der Stadt habe bei so manch einem Bürger für Unmut gesorgt, teilen sie den Redakteuren beim BZ-Mobil mit.

Info Am Freitag, 18. Mai, ist das BZ-Mobil erneut unterwegs. Von 10 bis 12 Uhr wird es in Bietigheim Halt machen.