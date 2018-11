Bauarbeiten Straßensperrungen in Beitigheim

Bietigheim-Bissingen / bz

Für den Neubau der Sporthalle an der Hillerschule muss am Montag, 5. November, ein mobiler Kran aufgestellt werden. Dazu wird die Turmstraße im nördlichen Bereich der Schule, zwischen Parkhaus und Schulgelände, für diesen Tag gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung mit. Der Gehweg entlang des Parkhauses bleibt frei. Eine Umleitung für den Autoverkehr wird über die Pfarrstraße ausgeschildert.

Fleißig ist die Stadtverwaltung auch in der Sprangerstraße in Metterzimmern, die sie sanieren lässt. Start der Arbeiten ist ebenfalls am Montag. Die Sanierung ist in mehrere Abschnitte eingeteilt, und begonnen wird bei der Eselshütte. Dort werden die Wegränder hergerichtet. Ab Mittwoch, 7. November, sollen die Beläge im Abschnitt zwischen Albert-Schweitzer- und Kolpingstraße abgefräst werden. Zwei Wochen später werden dann die neuen Beläge aufgebracht. Hierfür muss die Sprangerstraße einen oder zwei Tage, je nach Witterung, voll gesperrt werden, zuvor wird mit halbseitigen Sperrungen und Fahrbahneinengungen der Verkehr durchgeleitet, so die Stadt weiter. Eine Umleitung über Löchgauer Straße – Hillerstraße und Metterzimmerer Straße wird eingerichtet. Des weiteren bittet die Stadtverwaltung um die Beachtung der Ausschilderung und um Verständnis.