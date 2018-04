Kriminalität Straftaten in der Stadt sind rückläufig

Bietigheim-Bissingen / bz

Eine Trendwende bei den Straftaten sowie den Diebstahldelikten speziell bei Wohnungseinbrüchen und Taschendiebstählen in Bietigheim-Bissingen verzeichnet Polizeioberrat Guido Passaro. Auch die Verkehrsunfälle und Unfallfluchten seien davon betroffen. Dies geht aus einer Mitteilung des Stadtverbands der CDU hervor, die den Leiter des Polizeirevier von Bietigheim-Bissingen zu ihrer jüngsten Vorstandssitzung eingeladen hatte.

Passaro berichtete über die Sicherheits- und Verkehrslage 2017 in der Stadt. Diese habe sich in allen Bereichen positiv entwickelt. Die Straftaten gingen demnach gegenüber dem Vorjahr um 16,1 Prozent von 3527 auf 2038 Fälle zurück, heißt es in der Mitteilung. In den Bereichen Raub, Sexualdelikte, Diebstahl, Vermögens- und Fälschungsdelikte, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen sowie Rauschgiftdelikte seien die Fälle rückläufig. Gerade was die Eigentumsdelikte betrifft, sei der Rückgang um 232 Fälle sehr erfreulich.

44,6 Prozent Nicht-Deutsche

Fahrraddiebstähle wie auch Ladendiebstähle sind um 60 beziehungsweise 208 Fälle zurückgegangen. Die Verteilung auf männliche und weibliche Tatverdächtige beträgt 868 beziehungsweise 215 Fälle. Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger beträgt laut der Mitteilung 44,6 Prozent.

Die Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum haben sich von 115 auf 107 reduziert, wobei die Erwachsenen mit 61 Fällen die größte Gruppe bilden. Bei den Körperverletzungen wie bei den Sachbeschädigungen war ebenfalls ein moderater bis geringer Rückgang festzustellen.

Die Verkehrsunfälle sind von 618 im Jahr 2016 auf 577 im Jahr 2017 zurückgegangen. Die Unfallursachen wie Abstand und Vorfahrt bilden dabei die größte Gruppe.

In der anschließenden Diskussion sei diese erfreuliche Entwicklung von den Anwesenden gewürdigt und der Polizei für ihre nicht leichte Arbeit gedankt worden, so die CDU. Positiv wurde vermerkt, dass die Politik mit Neueinstellungen zur Stärkung der Polizei und zusätzlichen Ausbildungsstätten Fehler der jüngsten Vergangenheit korrigiert worden seien. Sorge bereitete hingegen der immer geringer werdende Respekt, der den Beamten bei ihrer täglichen Arbeit entgegengebracht werde. Weiterhin wurde festgestellt, dass es in Bietigheim-Bissingen keine zentralen Orte für Verbrechen gebe. Dort, wo sich viele Personen bewegen oder auch freies W-Lan zur Verfügung stehe, seien Menschenansammlungen größer und häufiger – ebenso die sich daraus ergebenden Konflikte.