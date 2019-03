„Demokratie leben – jetzt erst recht!“ lautet das Motto beim diesjährigen Bietigheimer Tag, dem traditionellen Gespräch zwischen der Evangelischen Kirche und der SPD. Dieser findet am Sonntag, 24. März, zum 98. Mal statt.

Für die SPD ist diesmal Andreas Stoch, SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag und SPD-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, als Redner bei der Veranstaltung. Stoch wurde 1969 in Heidenheim geboren, er ist evangelisch, verheiratet, hat vier Kinder. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen und Heidelberg und der ersten und zweiten juristischen Staatsprüfung war er von 1998 bis 2013 als Rechtsanwalt in Heidenheim tätig. Seit 1. April 2009 ist er Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Von Januar 2013 bis Mai 2016 war Stoch Minister für Kultus, Jugend und Sport, seit Mai 2016 ist er Vorsitzender der SPD-Fraktion. Im November 2018 wurde er zum Chef der Landes-SPD gewählt.

Die Themenpredigt beim Bietigheimer Tag hält Dr. Reiner Anselm, Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München und Vorsitzender der Kammer für Öffentliche Verantwortung des Rates der EKD. Anselm wurde 1965 in Gräfeling geboren, ist verheiratet und hat drei Kinder. Nach dem Studium der evangelischen Theologie in München, Heidelberg und Zürich wurde er 1994 mit einer Dissertation zu den protestantischen Einflüssen auf die deutsche Strafrechtsreform in München promoviert. Nach Vikariat und Ordination zum Pfarrer der bayerischen Landeskirche erfolgte 1998 die Habilitation an der LMU München mit einer Arbeit zum lutherischen Kirchenbegriff. Nach Professuren in Jena und Göttingen sowie einer dreijährigen Gastprofessur in Zürich ist er seit 2014 Professor an der Evangelisch-theologischen Fakultät der LMU München. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Bio- und Medizinethik, dem Verhältnis von Protestantismus und Gesellschaft in historischer Perspektive sowie der Politischen Ethik.

Das Programm: Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit dem Gottesdienst in der Stadtkirche. Nach der Begrüßung durch Thomas Reusch-Frey wird Pfarrer Bernhard Ritter die Liturgie halten. Zu hören ist der Gospelchor „Grace and Glory” mit Kantor Burkhard Pomm. Danach folgt die Predigt mit Professor Anselm. Nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Jürgen Kessing wird Andreas Stoch seinen Vortrag halten.

Gegen 12 Uhr ist ein Podiumsgespräch im Gemeindehaus Schwätzgässle vorgesehen, an dem die beiden Referenten sowie Jörg Palitzsch, leitender Redakteur der Bietigheimer Zeitung, Professorin Barbara Traub, Vorstandsvorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg, Wolfgang Antes vom Demokratiezentrum in Sersheim und Tamer Aydemir, Student und Juso-Mitglied, teilnehmen. Die Diskussion soll bis circa 13.45 Uhr dauern.

Bereits am Vortag, am Samstag, 23. März, gibt es eine Veranstaltung im Rathaussaal von 10 bis 12 Uhr. Jugendliche werden dort mit OB Jürgen Kessing diskutieren. Das Motto: „Wenn ich Bürgermeister von Bietigheim-Bissingen wäre, würde ich…“ Die Veranstaltung findet unter Mitwirkung von Sophie Gburek und Nishara Gardiner als Mitverantwortliche für das Projekt „Schule als Staat“ an den Ellentalgymnasien Bietigheim-Bissingen statt. Diese Veranstaltung ist offen für interessierte Erwachsene als Zuhörer. Anmeldung bis 21. März, circa 50 Personen per E-Mail an Pfarramt.Bietigheim.Stadtkirche-1@elkw.de, oder telefonisch (07142) 4 20 38.