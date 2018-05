Redaktionsbesuch Stoch (SPD): Kabinett hält nicht durch

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Bei seinem Besuch der Lernfabrik in Bietigheim-Bissingen stattete Andreas Stoch, der Fraktionschef der SPD im Landtag in Stuttgart, auch der BZ einen Besuch ab. Darin lobte er die Einrichtung am Berufsschulzentrum im Fischerpfad, für die die Idee – als eine von 16 im Land – in seiner Zeit als Kultusminister in der grün-roten Landesregierung entstand. Die Lernfabrik laufe sehr erfolgreich, weil die Schüler merkten, dass das, was sie dort lernten, unmittelbar im betrieblichen Produktionsprozess umgesetzt werden könne. Letzterer sei durch eine fortschreitende Digitalisierung geprägt, weshalb der SPD-Politiker aus Heidenheim es auch als eine zentrale Aufgabe für den Staat ansieht, das Bildungssystems komplett auf die Notwendigkeiten der Digitalisierung umzubauen.

Grüne als Machtverwalter

Der amtierenden grün-schwarzen Landesregierung stellt Stoch hingegen erwartungsgemäß keine guten Noten aus. Diese sei sich an immer mehr Punkten nicht einig und streite sich auf offener Bühne. Hintergrund seien ideologische Gräben, die zum Beispiel beim Streit ums neue Wahlrecht sichtbar geworden seien. Ähnliches sei zu erwarten, wenn es um Dieselfahrverbote gehe.

Stoch wirft den Grünen vor, keinen großen politischen Gestaltungsanspruch mehr erkennen zu lassen und nur noch die Macht zu verwalten. Bei der CDU sei der Frust über die Koalition mit den Grünen groß, aber unklar, wer eigentlich das Sagen habe. Parteichef Thomas Stobl habe das Heft des Handelns schon lange nicht mehr in der Hand, meint Stoch.

Die Prognose des SPD-Fraktionschefs: Die Regierung schleppe sich noch ein paar Wochen oder Monate dahin, aber dass sie die volle Amtsperiode bis 2021 durchhalte, glaube kaum noch jemand. Über andere Koalitionen wollte Stoch nicht spekulieren. Bei einem Scheitern einer Regierung gebe es in aller Regel Neuwahlen, das sei „das „Ehrlichste“.