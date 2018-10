Auszeichnung Stiftung will Leistungen in der Pflege würdigen

Stiftung will Leistungen in der Pflege würdigen

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen bestehe darin, durch die Gewinnung von Personal in der Kranken- und Altenpflege in der Zukunft eine gute Pflege sicherzustellen, sagt Rudolf Bayer, Vorsitzender der Stiftung für die Diakoniestation Bietigheim-Bissingen. Vor vier Jahren hatte Thomas Reusch-Frey, der stellvertretende Vorsitzende, die Idee, durch einen Preis „eine Anerkennung für diesen Beruf“ zu schaffen. In diesem Jahr, in dem die Diakonie auf ihr 40-jähriges Bestehen zurückblicken kann, wird die Idee nun in die Tat umgesetzt.

Bis Freitag, 23. November, läuft die Bewerbungsfrist für den Pfarrer-Mickler-Pflegepreis, der nach Erwin Mickler, dem Gründer der Diakoniestation Bietigheim-Bissingen, benannt ist. Mickler habe maßgeblich dazu beigetragen, dass es die Diakoniestation in der jetzigen Form gebe, so die Stiftungsvorstände Bayer und Reusch-Frey. Ihm sei es gelungen, die Einrichtung in ökumenischer Trägerschaft auf den Weg zu bringen.

Der Preis besteht aus einer Bronzefigur der Bietigheim-Bissinger Künstlerin Uli Lüth mit dem passenden Titel „Zuwendung“. Es sei ein Kunstwerk, das einen ideellen Wert habe, so die beiden Vorstände, und geht nach der Preisverleihung in den Besitz des Preisträgers über.

Der Mickler-Preis richtet sich an Personen im Anstellungsverhältnis, die in der Pflege und im Pflegeumfeld diakonischer gemeinnütziger Einrichtungen in Bietigheim-Bissingen arbeiten. Das könne ebenso im Krankenhaus sein wie in der Altenpflege, erläutert Thomas Reusch-Frey. Durch die Voraussetzung der Gemeinnützigkeit gibt es allerdings eine Einschränkung: Pflegeheime mit Gewinnorientierung sind davon ausgeschlossen. Die Arbeit am Menschen solle im Mittelpunkt stehen, nicht die Gewinnerzielung, erklärt Rudolf Bayer.

In der Pflege tätige Personen können sich für den Preis bewerben oder dafür vorgeschlagen werden. Auch die Patienten könnten sich mit Vorschlägen beteiligen, sagt Reusch-Frey. Wenn die Voraussetzungen für eine Bewerbung erfüllt seien, komme es darauf an, dass die vorgeschlagene Person in beispielhafter Weise den Pflegeberuf zum Wohl der zu Pflegenden ausübe, die Angehörigen im Blick habe, die gesellschaftliche Bedeutung des Pflegeberufs vermitteln und als Vorbild für andere bei der Berufswahl dienen könne.

Letzteres sei ein wichtiges Ziel der Preisverleihung, so Stiftungsratsvorsitzender Bayer. Mit dem Preis wolle die Stiftung die Wertschätzung dieser Arbeit hervorheben. „Wir wollen die Pflege auch gesellschaftlich aufgewertet sehen.“

Man sei sich bewusst, dass dafür viele weitere Faktoren wie etwa eine bessere Bezahlung der Pflege wichtig seien, so die beiden Vorstände Bayer und Reusch-Frey, wolle aber auch auf lokaler Ebene einen kleinen Beitrag dazu leisten.

Künftig jedes Jahr

Das Auswahlgremium besteht aus den Mitgliedern des Vorstands, der/dem Stiftungsratsvorsitzenden der Stiftung für die Diakoniestation Bietigheim-Bissingen sowie einer Person des öffentlichen Lebens. Die Preisverleihung soll am 15. Dezember im Ratsaal des Rathauses stattfinden.

Wichtig ist den Initiatoren, dass es keine einmalige Aktion bleibt. Der Pfarrer-Mickler-Preis soll in der Regel jährlich verliehen werden. Das Kunstwerk „Zuwendung“ sei daher schon einmal in einer Auflage von zehn Exemplaren angefertigt worden, so Rudolf Bayer.

Info Bewerbungen können bis zum 23. November an folgende Adresse gesandt werden: Stiftung für die Diakoniestation, Thomas Reusch-Frey, Blumenstraße 20, 74321 Bietigheim-Bissingen, oder per E-Mail an: thomasreuschfrey@gmail.com. Nähere Informationen unter der genannten Mail-Adresse oder unter Telefon (07142) 37 74 91.