Hobbykunst Stickereien, Skulpturen und Segelschiffe

Walheim / bz

Nach zweijähriger Pause findet in Walheim in diesem Jahr in der Gemeindehalle wieder eine Kunst- und Hobbyausstellung statt. Die Werke sind von diesem Freitag an, 19. Oktober, bis einschließlich Sonntag zu sehen. Offizielle Eröffnung ist am Freitag, 19 Uhr. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von den Jungen Bläsern.

Bekannte Gesichter

Mit dabei sind in diesem Jahr wieder viele bekannte Gesichter mit einem breitgefächerten Angebot, teilen die Organisatoren mit. Gezeigt wird beispielsweise eine Parade von Segelschiffen, die in den vergangenen 200 Jahren alle Weltmeere befahren haben. Weiter sind Skulpturen, Weidengeflecht, Schwälmer Weißstickerei, Filz-Arbeiten, Handtaschen und Bilder zu sehen.

Nachdem die Künstler zwei Jahre arbeiten konnten, sind viele neue bemerkenswerte Werke entstanden. Es ist für jeden Geschmack etwas geboten, hoffen die Organisatoren. Manche der ausgestellten Werke sind auch käuflich zu erwerben.

Auch für Gaumenfreuden sei bestens gesorgt. Der „CON 2015 – Junger Chor“ des Liederkranzes Walheim verköstigt die kunstinteressierten Besucher mit selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und Kaltgetränken.

Info Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos. Geöffnet ist die Ausstellung am Freitag von 19 bis 21 Uhr, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.