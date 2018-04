Bietigheim-Bissingen Steelers sind Meister der DEL 2

Bietigheim-Bissingen / msc/red

Zum Abschied von Kevin Gaudet holt das Eishockey-Team der Bietigheim-Steelers einen weiteren Titel in der DEL 2. Es ist der vierte Triumph unter dem scheidenden Erfolgstrainer. Mit 4:1 Siegen schlagen die Steelers des SC Riessersee in der finalen Playoff-Serie. Gleich die erste Chance zur Entscheidung nutzte das Team am Sonntag und gewann zum dritten Mal in Garmisch – mit 2:0.

Nach dem 6:3-Erfolg am Freitagabend in der EgeTrans-Arena ließen die Bietigheimer auch am Sonntag nichts mehr anbrennen. Benjamin Zientek im ersten und Mr. Shawn Weller im zweiten Drittel sorgten für die beiden Treffer der Gäste. Riessersee hatte viele gute Chancen, doch Ilya Sharipov hielt seinen Kasten sauber.

