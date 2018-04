Eishockey Steelers bejubeln vierte Meisterschaft

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

München, Schwenningen, Bremerhaven – und jetzt Garmisch Partenkirchen. Die Bietigheim Steelers machen’s am liebsten auswärts. Mit einem 2:0-Sieg am Sonntagabend beim SC Riessersee gewann der Klub aus dem Ellental die DEL-2-Finalserie mit 4:1 und holte seine vierte Meisterschaft in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Für den scheidenden Trainer Kevin Gaudet war dies die Krönung seiner Amtszeit in Bietigheim. Der 54-jährige Kanadier hatte die Steelers sechsmal in Folge ins Playoff-Finale geführt und dabei dreimal mit dem Team den Titel gewonnen. Einen schöneren Abschied hätten seine Mannen ihm nicht bereiten können.

Gaudet in Ritter-Verkleidung

Nach der Partie rissen alle Dämme, wurde das Olympia-Eissport-Zentrum zu einem Bietigheimer Tollhaus. Die Spieler zogen sich die schwarzen Meister-Shirts über und feierten mit den 700 mitgereisten Fans den Triumph, Kapitän Adam Borzecki erhielt aus den Händen von DEL-2-Geschäftsführer René Rudorisch den Meisterpokal – und Erfolgscoach Gaudet eine Bierdusche von Frédérik Cabana und Torhüter Ilya Sharipov. Meisterzigarren machten teamintern die Runde, und Gaudet und Publikumsliebling Shawn Weller präsentierten sich als Ritter mit einem Helm und zwei Schwertern. Einzeln zitierten die Schlachtenbummler die Spieler zu sich in die Kurve und feierten jeden einzelnen von ihnen. Der Lohn für die harte Arbeit, die die Mannschaft in den vergangenen neun Monaten geleistet hat.

Der SC Riessersee hatte in den 60 Spielminuten alles dafür getan, um die Bietigheimer Meistersause zu verhindern. Die Garmischer spielten um ihre letzte Chance, die vorzeitige Sommerpause vielleicht doch noch hinauszuzögern und ein sechstes Spiel am Dienstag in der EgeTrans-Arena zu erzwingen. Sie rannten nach den zwei Niederlagen in Folge mit viel Wut im Bauch an und nahmen Sharipov unter Dauerbeschuss. Zahlreiche Chancen vereitelte der wieder bestens aufgelegte Steelers- Schlussmann. Mit dem ersten Torschuss gingen allerdings die Gäste in Führung: Kapitän Adam Borzecki spielte Benjamin Zientek frei, der tanzte SCR-Keeper Andrew Hare aus und vollendete ins leere Gehäuse zum glücklichen 0:1. Damit machte sich der Stürmer zwei Tage nach seinem 24. Geburtstag ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk.

Im Bietigheimer Team feierte Max Lukes ein Comeback – der Angreifer hatte die drei Duelle zuvor wegen Leistenproblemen pausiert, aber ein Finale mit der Aussicht auf den Titel beschleunigt eben den Genesungsprozess. Schon Alexander Preibisch (gebrochene Hand), Norman Hauner (Rippenbruch), Max Prommersberger (Nasenbeinbruch) und Cabana (Schulterverletzung) bissen sich in der Finalserie trotz ihrer Blessuren durch.

Zur Belohnung nach Mallorca

Das zweite Drittel begann wie gemalt für die Gäste: Shawn Weller, der für den verletzten Topscorer Matt McKnight erneut den goldenen Helm trug, tankte sich über links durch und jagte den Puck über Hares Kopf hinweg zum 0:2 ins lange Eck. Der kanadische Keeper des SC Riessersee reagierte viel zu spät – nämlich erst, als die Scheibe schon im Netz zappelte. Gerade mal 38 Sekunden waren da gespielt, und der Steelers-Anhang sang sich schon einmal warm für den sich anbahnenden Titelgewinn und die anschließenden Feierlichkeiten. Die Oberbayern gaben aber nicht klein bei und attackierten weiter verbissen. Doch bei einem Mann war immer wieder Endstation: der von den Fans stürmisch mit Sprechchören gefeierte Sharipov, der sich letztlich sogar über einen Shutout freuen durfte.

Wie diszipliniert und konzentriert Bietigheim im Olympia-Eissport-Zentrum auftrat, zeigte auch die Strafenstatistik: Erst in der 27. Minute kassierte Norman Hauner die erste Strafzeit der Partie. Für das entscheidende Duell um die Meisterschaft ging es auf dem Eis erstaunlich friedlich zu – der Beleg dafür, dass beide Mannschaften bei allem Kampfgeist und Einsatz primär auf spielerische Mittel setzen.

Im Schlussdrittel ließen die im Titelkampf erfahrenen Steelers nichts mehr anbrennen und brachten den dritten Auswärtssieg in der Finalserie routiniert nach Hause – und damit auch die Meisterschaft. „Jetzt gehe ich heim und buche für die Mannschaft einen dreitägigen All-inklusive-Trip nach Mallorca“, kündigte Geschäftsführer Volker Schoch spendabel an.

