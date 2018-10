Jubiläum Stammtisch besteht seit 50 Jahren

Bietigheim-Bissingen / Yasina Hipp

„Wir sind halt noch aus dem alten Holz geschnitzt, dass wenn man etwas anfängt, das auch zu Ende gebracht wird“, meint Thomas Rauscher. Angefangen haben Rauscher und sieben andere Männer schon vor 50 Jahren: Alle 14 Tage trifft sich die Gruppe zu einem Stammtisch. „Ins Rollen gebracht haben wir das alles schon direkt nach Beendigung der Realschule“, erinnert sich Rauscher. Die Gründungsmitglieder Rolf Haffner, Manfred Holder, Helmut Link, Erwin Wägerle, Werner Zelewski und Thomas Rausch waren alle gemeinsam in der 10b der Realschul-Abschlussklasse des Jahrgangs 1968.

Seitdem gab es 1230 Stammtisch-Treffen. Zusätzlich noch unzählige gemeinsame Ausflüge und Urlaube. Zum 1000. Stammtisch waren die Freunde für ein paar Tage in New York, auch in Dublin, Lissabon, London und Mallorca waren sie schon gemeinsam. „Unser nächstes Ziel steht für nächstes oder übernächstes Jahr schon fest: Paris“, so Thomas Rauscher.

Burghof ist Stammlokal

Am Montagabend traf sich die Gruppe im „Burghof“, um gemütlich das 50-jährige Jubiläum zu feiern. Seit 1991 ist der „Burghof“ das Stammlokal, davor war der „Falken“ der Treffpunkt bis Wirt Manfred Ullrich in den Ruhestand ging. In den Anfängen trafen sich die Männer im „Anker“.

„Diese unglaubliche Zeit von 50 Jahren am Stück schweißt natürlich sehr stark zusammen“, so Rauscher, „wir haben alle Lebensabschnitte zusammen durchgestanden.“ Gemeinsam gingen sie nach der Realschule durch die Lehrzeit, ebenfalls danach durch die Zeit in der Bundeswehr. Alle haben sich beruflich weiterentwickelt, geheiratet, Kinder und Enkel bekommen. Und während all dieser aufregenden Veränderungen, hat sich der Stammtisch ohne jegliche Unterbrechung alle 14 Tage getroffen. Etwas später sind zu den Gründungsmitgliedern noch drei weitere Stammtischbrüder hinzugekommen, die sich nun aber auch schon seit 30 bis 40 Jahren in der treuen Gruppe befinden. Rauscher sagt schmunzelnd: „Die gehören auch schon so fest dazu, dass man sie halt nicht mehr rausschmeißen kann.“

2028 fest im Blick

Das Treffen im Stammlokal „Burghof“ am Montagabend bedeutete gleichzeitig der Startschuss ins zweite halbe Jahrhundert. „Wir haben den 1500. Stammtisch fest im Blick, das wird zirka im Jahr 2028 sein“, sagt Thomas Rauscher. Bis dahin gibt es für die Gruppe genug Gelegenheit über Gott und die Welt und vor allem den VfB zu diskutieren. Rauscher meint: „Wir wollen solange wie möglich zusammen bleiben und gemeinsam gesund alt werden.“