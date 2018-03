Markt Stahlrossmarkt ist ein Magnet für Radler

Von Susanne Yvette Walter

Seit 1992 gibt es in Bietigheim-Bissingen auf dem Kronenplatz jedes Jahr den legendären Stahlrossmarkt, ins Leben gerufen vom Bündnis 90/Die Grünen. Schon am frühen Morgen kommen die ersten und wollen sich die besten Drahtesel sichern.

Der ADFC Bietigheim-Bissingen ist wie alle Jahre mit einem Infostand und als Station zur Fahrradcodierung vertreten. Für den Kauf oder Verkauf von gebrauchten Fahrrädern ist keine Anmeldung nötig. Das lässt viel Raum für spontane Aktion. Verkäufer können sich mit ihren Fahrrädern auf den Platz stellen und die Räder anbieten. Morgens um halb zehn ist der Kronenplatz voll mit gebrauchten Stahlrössern, Verkäufern und mit vielen interessierten Käufern. „Da werden schon Schnäppchen gemacht, bevor die Räder überhaupt bei uns hier am Markt angekommen sind, direkt aus dem Auto heraus“, beobachtet Albrecht Kurz vom ADFC Bietigheim-Bissingen. Rund 70 Räder wechseln den Besitzer. „Hauptsächlich Räder für Kinder und Räder im Preissortiment bis zu 250 Euro sind gefragt“, stellt Albrecht Kurz fest, der die Brücke baut zwischen ADFC und den Grünen.

Wie in den Vorjahren auch kann man am Stand des ADFC sein Rad kodieren lassen. „Anfangs hat das die Polizei gemacht“, erklärt Kurz. Das Gerät zum Kodieren ist nun in Händen der ADFC-Mitglieder, denen Neugierige am Samstag gern einmal über die Schultern schauen. „Der Code verschlüsselt die Adresse und kann bei Verlust des Rades von der Polizei decodiert werden. Das dient der Abschreckung“, erklärt Kurz. Direkt am Sattelrohr werden die Codes eingraviert. Das dauert rund zehn Minuten. Für die Abwicklung des Verkaufs sind allein Verkäufer und Käufer zuständig. „Der ADFC stellt lediglich den Rahmen“, erklärt Kurz. Alle Räder auf Verkehrstauglichkeit abzuklopfen wäre ein zu großer Aufwand.