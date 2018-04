Schwerpunkt Tourismus Stadt hat mehr zu bieten als Industrie

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Keine großen Erwartungen an die diesjährige Tourismussaison hat Benjamin Maerz, der gemeinsam mit seinem Bruder Christian Maerz das Hotel Rose in Bietigheim-Bissingen führt. „Wir haben in der Region relativ wenig Tourismus“, sagt er. Noch dazu komme die Fußball-WM, deswegen gehe der Sternekoch davon aus, dass der Sommer relativ ruhig werde. Trotzdem sagt Benjamin Maerz, dass das Hotel Rose einen stetigen Wachstum an touristischen Übernachtungen verzeichnet. „Vermehrt sind es auch Familien mit Kindern.“

Kultur lockt an

Das bestätigt auch Regine Schork, Inhaberin des Romantik Hotels Friedrich von Schiller: „Wir haben häufig Familien, die ein Zimmer buchen und die sind begeistert von der Innenstadt“. Neben Familienbuchungen sind es hier zunehmend Reisegruppen, die sich in das Hotel einbuchen. „Wir haben sehr viele Wochenendgäste. Das sind Gruppen von 8 bis 20 Personen“, sagt Schork. Die haben die Stadt unter anderem durch Geschäftsreisen kennengelernt. Eine Steigerung der Buchungen erlebe sie zudem durch das Winzerfest in Besigheim. Da werden die ersten Reservierungen bereits im Frühjahr getätigt. Auch große Kulturveranstaltungen und Ausstellungen in der Galerie und Museen locken die Gäste an.

Das sagt auch Heike Herzmann, die das Hotel Villa Entlebuch führt. Zwar seien die Mehrzahl der Gäste Geschäftsreisende, doch 10 bis 15 Prozent sind Touristen. „Für Konzerte, beispielsweise im Kronenzentrum, oder für Hochzeiten kommen viele zu uns ins Hotel“, sagt Herzmann. Zwar sei sie zufrieden mit der Auslastung ihres Hauses, doch die Tourismussaison spiele für sie nur eine untergeordnete Rolle. „Wir sind durch die Geschäftsreisenden immer gut ausgelastet“. Denn diese seien eine sichere Bank, sagt Linda Rother-Schwarz vom Hotel Reinhardts. Deswegen liege hier auch der Schwerpunkt des Hotels. „Ich denke Touristen wollen größere Hotels mit diversen Wellnessangeboten“, das gäbe es in der Stadt nicht, sagt sie.

Regine Schork hingegen findet, die Stadt hat mehr zu bieten: „Wir müssten uns sehr viel besser vermarkten“, sagt die Hotelinhaberin, „unsere Stadt hat mehr zu bieten als nur Industrie“. Hier wünsche sie sich auch mehr Einsatz der Stadt: „Ich glaube, dass die Stadt ihren Schatz noch nicht registriert hat“.

Kultur, Wein, Landschaft

Stadtsprecherin Anette Hochmuth sieht das jedoch anders. „Seit 15 Jahren haben wir ein Tourismuskonzept und unsere Besucherzahlen haben sich deutlich erhöht – auch die der Übernachtungen“, sagt sie, während sie sich gerade bei einem Tourismusseminar befindet. Zwar bestätigt sie, dass zwischen 70 und 80 Prozent der rund 90 000 jährlichen Gäste aus beruflichen Gründen die Stadt besuchen, doch sie betont, dass die Stadt nicht nur den Tages- und Geschäftstourismus fördere. Neu gibt es beispielsweise ab 27. April Segway-Touren durch die Stadt. „Unser Konzept basiert auf drei Säulen: Kultur, Wein und Landschaft“, sagt Anette Hochmuth. Das bemerkt auch Schork, denn viele Reisegruppen sind Vereine wie Wein- und Wanderfreunde oder auch Fahrradgruppen. „Wir haben ganz viele Fahrradfahrer in der Stadt und auch viele Anfragen“.

Auch Essen bringt Besucher in die Stadt. Das Hotel Rose locke durch das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant viele überregionale Menschen an, die dann auch im Hotel übernachten, sagt Benjamin Maerz. „Das ist für uns natürlich gerade am Wochenende ein großer Vorteil“.

Bessere Zusammenarbeit

Für die kommende Saison und die Jahre danach wünscht sich Regine Schork eine bessere Zusammenarbeit mit der Stadt und dass sich diese deutlich im Tourismusmarkt positioniert. „Wir Hotels transportieren den Stadtnamen in die Welt. Noch dazu ist unsere Stadt zentral gelegen“. So könne die Stadt Bietigheim ihren Gästen die Region Hohenlohe, Kraichgau sowie Stuttgart anbieten. Anette Hochmuth sagt dazu, dass die Stadt regelmäßig Reisemagazine veröffentlicht. Dort stehen unter anderem Ausflugstipps sowie Übernachtungsmöglichkeiten und Veranstaltungen drin. Oft bieten hier Hoteliers oder Gastronomen besondere Angebote an. Die Stadt stelle jedoch frei, ob die ansässigen Hotels mitmachen wollen oder nicht. Das Romantik Hotel wolle sich nach Angaben Hochmuths daran nicht mehr beteiligen.

Großes Lob hingegen hat Schork für das neue Parkleitsystem, dass es Ortsfremden wesentlich erleichtert habe, sich in der Stadt zurechtzufinden. Trotzdem erhoffe sie sich für die in der Innenstadt gelegenen Hotels eine bessere Parksituation. Schon oft hatten Gäste mit dem Ordnungsamt zu tun. So auch das Hotel mit seiner Außengastronomie.