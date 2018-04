Fälschung Spuren des „Jahrhundertskandals“

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Heute habe ich die Olympischen Spiele eröffnet. Ich hoffe, ich kriege für Eva noch Karten.“ So lautet ein angeblicher Tagebuch-Eintrag Hitlers aus dem Jahr 1936. Worüber man heute nur noch schmunzeln kann, hielt vor 35 Jahren die Republik in Atem. Am 25. April 1983 veranstaltete der Stern eine internationale Pressekonferenz, an der 27 Fernsehteams und 200 Reporter anderer Zeitungen teilnahmen, und stellte die Hitler-Tagebücher als vermeintliche Sensation vor. Der Fälscher, Konrad Kujau, dürfte sich in seiner Bissinger Wohnung die Hände gerieben haben.

Marc-Oliver Boger bewahrt in seinem Ende 2017 eröffneten Kujau-Kabinett in der Bissinger Bahnhofstraße Kopien der rund 60 Tagebücher auf. Sie stammen von Stern-Reporter Gerd Heidemann, der, wie Boger erzählt, die Siegel der Kladden, die er in Bissingen oder Stuttgart von Kujau abholte, aufbrach und sich Kopien machte, bevor er die Fälschungen dann dem Stern in Hamburg präsentierte.

Das erste Tagebuch – für das Jahr 1935 – trägt außen die Initialen F H. Kujau habe wohl das A (für Adolf) mit dem F verwechselt, das in der verwendeten Fraktur-Schrift ähnlich aussieht, meint Boger. Stern-Reporter Heidemann und die anderen Beteiligten des Hamburger Magazins, die durch den Abdruck der Tagebücher die Sensationsgeschichte schlechthin witterten, ließen sich davon bekanntermaßen nicht beirren. „F H“ könne Führer Hitler oder Führer-Hauptquartier heißen, wurde gemutmaßt.

Nur wenige Wochen später war der Tagebuch-Hype schon wieder zu Ende. Gutachter ermittelten unter anderem, dass die bei der Bindung verwendeten Materialien erst nach dem Zweiten Weltkrieg hergestellt worden waren und sich im Papier optische Aufheller nachweisen ließen, die erst seit 1950 eingesetzt werden. Festgestellt wurde auch, dass die roten Siegelkordeln mit einem Reaktivfarbstoff eingefärbt waren, der erst 1956 auf den Markt gekommen war.

Als Fälscher enttarnt

Kujau wurde als Fälscher enttarnt und landete schließlich im Gefängnis, wie auch Gerd Heidemann. Während Kujau, der Fälscher, wegen einer Kehlkopfkrebs-Erkrankung schon nach drei Jahren wieder aus der Haft entlassen wurde, musste Heidemann, der Reporter, seine vier Jahre und acht Monate absitzen. Ihm wurde vorgeworfen, mehrere Millionen Mark unterschlagen zu haben. Kujau hatte vor Gericht behauptet, nicht die ganzen 9,3 Millionen Euro erhalten zu haben, die der Verlag Gruner + Jahr Heidemann für den Kauf der Tagebücher überlassen hatte.

Boger, der sich an diesem Dienstag in Hamburg mit Heidemann treffen will – und vielleicht weitere Exponate für sein Museum mitbringt –, beschreibt diesen als nett, humorvoll, aber auch verärgert darüber, dass er aus seiner Sicht in der Affäre zum Sündenbock gemacht worden sei. Auch dem Stern wird der Bissinger Sammler bei seinem Ausflug nach Hamburg einen Besuch abstatten. Er will sich die Hitler-Tagebücher, die dort im Archiv lagern, einmal in natura ansehen.

Wer sich in dem Bissinger Museum auf die Spuren des Jahrhundertskandals, wie man ihn nannte, macht, findet unter anderem die Geldtasche, mit welcher Heidemann die Millionenbeträge für die gefälschten Tagebuchkladden überbracht haben soll. Eine Vitrine zeigt Szenen und originale Requisiten aus Helmut Dietls oscarnomminierter Filmsatire „Schtonk“ von 1991/92, die den Skandal filmisch aufbereitete. Ebenso sind Fundstücken aus Börnersdorf/Sachsen zu sehen, wo im April 1945 jene Junkers 352 abstürzte, in der sich angeblich auch die Tagebücher befunden haben sollen. Kujau sei Meister darin gewesen, Geschichten zu erfinden, um dem Auftauchen seiner Fälschungen einen glaubhaften Hintergrund zu verschaffen, weiß Boger. Hinter einer Original-Gefängniszellentür aus Hamburg-Fuhlsbüttel, wo Kujau und Heidemann ihre Strafe verbüßten, sind weitere gefälschte Schriftstücke aus der NS-Zeit zu sehen – von einem Liebesbrief Hitlers an eine unbekannte Frau bis hin zur Kapitulationsurkunde. Eine genaue Betrachtung der Schriften und Gegenstände lasse den Schluss zu, dass die Dokumente bei einer ordentlichen Prüfung niemals als „echt“ hätten beurteilt werden können, heißt es in der Einführung ins Museum.

Info Das Kujau-Kabinett in der Bahnhofstraße 55 ist jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr (Eintritt: 4 Euro) geöffnet. Darüber hinaus werden Gruppenführungen angeboten. Diese seien stark nachgefragt, berichtet Museumsmitarbeiterin Katharina Grube. Zum 80. Geburtstag Konrad Kujaus in diesem Jahr (am 27. Juni) soll es noch spezielle Veranstaltungen und Ausstellungen geben.

www.kujau-kabinett.de