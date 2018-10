Infrastruktur Sportstätten: Vier große Wünsche

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Die Sportstättendiskussion in Bietigheim-Bissingen kann weitergehen. Die Stadtverwaltung legte dem Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend einen umfassenden Bericht als Grundlage für die weitere Beratung und Entscheidung vor. Hintergrund ist das Auslaufen eines vom Gremium beschlossenen „Moratoriums“ zum Bau einer Ballsporthalle im dritten Quartal 2018. Die Fraktionen von CDU und SPD hatten deshalb der Verwaltung zum Haushalt 2018 den Auftrag erteilt, zu ermitteln, wie es um die Sportvereine der Stadt bestellt ist (Mitgliederzahlen, Leistungsgrad, Trainingssituation, Finanzen), damit der Gemeinderat auf dieser Grundlage eine Priorisierung bei den vorhandenen Wünschen vornehmen könne.

Wie Kultur- und Sportamtsleiter Stefan Benning im Gemeinderat berichtete, wurde dazu neben einer Vereinsumfrage auch eine Umfrage unter Schulen und Kindergärten als „Primärnutzer“ der städtischen Sportstätten gemacht. Daraus hätten vier konkrete Wünsche nach Aus- oder Neubau von Sportstätten ermittelt werden können.

Dabei handelt es sich zum einen um den Wunsch nach einem neuen Hallenbad. Das 1976 gebaute Bad in Bissingen ist laut dem Bericht der Verwaltung technisch und bautechnisch „marode und dringend sanierungsbedürftig“. Nach Aussage von Bürgermeister Joachim Kölz hält es „sicher keine zehn Jahre mehr“. Verwaltung, Stadtwerke und wassersporttreibende Vereine seien sich einig, dass eine Sanierung im laufenden Betrieb oder eine Schließung und Grundsanierung an Ort und Stelle nicht in Frage komme, zumal der Standort keine Entwicklungsmöglichkeiten zulasse. Einzige denkbare Option sei ein Neubau an anderer Stelle. Dabei hat man laut Kessing die Fläche zwischen Freibad und Eishalle als Standort im Auge. Stefan Benning beziffert die Kosten für einen Neubau mit 25-Meter-Bahn auf 10 bis 15 Millionen Euro, bei einer 50-Meter-Bahn auf 20 bis 30 Millionen.

Der Ausbau des Stadions im Ellental für größere Leichtathletikveranstaltungen gilt als weiterer großer Wunsch. Falls der erfolgreichste Fußballclub der Stadt, der FSV 08 Bissingen, den Aufstieg in die Regionalliga schaffe, wird laut Benning ein Umzug der Regionalligamannschaft ins Ellental nötig. „Für die perspektivische Entwicklung der Sportarten Leichtathletik und Fußball wäre ein Stadionausbau mit einer überdachten Sitzplatztribüne – mindestens 200, besser 500 Sitzpläte –, einer modernen LED-Flutlichtanlage sowie einem neuen Funktionsräumekomplex grundlegend“, heißt es in dem Bericht. Je nach Umfang rechnet Benning mit Kosten von 6 bis 10 Millionen Euro.

Halle mit bis zu 2000 Plätzen?

Eine dreiteilbare (Ball-)Sporthalle würde laut dem Bericht den Trainingsbetrieb der Sportvereine mittelfristig sichern und den Wunsch der Handballer nach einer bundesligatauglichen Spielstätte erfüllen. Dabei wird eine Halle mit bis zu 2000 Plätzen in Kombination mit der EgeTrans-Arena (bis zu 4500 Plätze) für ausreichend erachtet. Letztere habe ihre Feuerprobe für den Handball insbesondere bei der Handball-WM der Frauen 2017 „bravourös bestanden“. Die Kosten: 15 bis 20 Millionen Euro.

Schließlich gibt es den Wunsch nach Kalthallen. Sowohl der BHTC als auch der FSV 08 wären mit finanzieller Unterstützung der Stadt bereit, je eine eigene Kalthalle zu erstellen und zu betreiben, so der Sportstättenbericht. Eine Kalthalle ist ein überdachtes und baulich gesichertes Kleinspielfeld. Die Baukosten lägen zwischen 250 000 und 750 000 Euro.

Die Verwaltung hat von sich aus keinen Vorschlag für eine Priorisierung gemacht. OB Kessing will aber auf jeden Fall einen Gang in die Verschuldung vermeiden. Für die Stadtwerke, die als Betreiber der Bäder auch den Hallenbadneubau stemmen könnten, stellt sich das anders dar, der OB betont aber auch hier, dass man erst schauen müsse, ob sie eine solche Investition tragen könnten. Zudem müssten mit Blick auf die Sportstätten immer auch die Folgekosten beachtet werden. Diese sollen laut einer Faustregel auf mittlere Sicht 10 Prozent der Investitionen pro Jahr betragen.

Laut Stadtrat Günter Krähling (SPD) könnte die Beratung bis Ende 2018 oder Anfang 2019 dauern.