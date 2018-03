Stadtverband Sportstätten als zentrales Thema

Bietigheim-Bissingen. / Walter Christ

Eine lockere Angelegenheit war einmal mehr die Mitgliederversammlung des Stadtverbands für Sport (SVS) am Montag im BHTC-Heim. Zwar waren von den 39 Mitgliedsvereinen nur 20 präsent, aber die Anwesenden, darunter auch Oberbürgermeister Jürgen Kessing und Sportkreisvorsitzender Matthias Müller, sind sich in der Zielsetzung und im Lob über das Geleistete sowie die Erfolge in der inzwischen bundesweit bekannten Sportstadt einig. Dazu passte die einstimmige Wiederwahl von SVS-Vorstandschaft samt Hauptausschuss.

15 000 Mitglieder

Das zentrale Thema bleibt die Frage, wie es mit der Sportstätten-Entwicklung weitergehen soll. Das heißt vor allem, welche Prioritäten angesichts von mehreren Engpässen beziehungsweise des Bedarfs gesetzt werden. Wie berichtet, gibt es dazu Gemeinderatsanträge ebenso wie eine Reihe an Wünschen von Vereinen, die derzeit in einer Umfrage durch die Stadt konkret ermittelt werden. „Seit fast zwölf Jahren wurde zwar viel Geld in die Sanierung verschiedener Sportstätten gesteckt, letztlich wurden aber keine zusätzlichen Flächen geschaffen, wenn man von der Eishalle einmal absieht“, konstatierte SVS-Vorsitzender Günter Krähling.

Zuvor hatte er bereits darauf hingewiesen, dass es in Bietigheim-Bissingen inzwischen mehr als 15 000 organisierte Sportvereinsmitglieder gebe und somit jeder dritte Bietigheim-Bissinger Mitglied in einem Sportverein sei – das heiße auch fast drei Viertel aller Kinder und Jugendlichen.

Oberbürgermeister Jürgen Kessing sagte dazu, dass „auch uns dieses Thema umtreibt“, man in die Sportstätten-Infrastruktur investieren wolle, die Vereine aber auch selbst durchaus Eigen­initiative ergreifen könnten, die man dann gerne unterstütze. Der Rathauschef gab zu bedenken, dass in anderen Kommunen Einrichtungen gar geschlossen würden und des Weiteren, dass die beschlossenen Investitionen im Schulbereich sich zum Teil bis zu 30 Prozent erhöhten, die 40 Millionen Euro also erheblich überschritten würden.

Die Ergebnisse der städtischen Bedarfsanalyse sollen nun der Klausurtagung, zu der vom SVS für den 11./12. Mai eingeladen wird, als Diskussionsbasis dienen. Ende Juli dürfte es dann im Gemeinderat zum Schwur in Sachen Investitionsprogramm kommen.