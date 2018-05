Schwerpunkt Fachwerk Sorgsamer Umgang mit Bausubstanz

Next

Das Schloss in der Umbauphase im Jahr 2001. © Foto: Martin Kalb

Das Bietigheimer Schloss wurde in den Jahren 2000 bis 2002 für 20 Millionen Euro saniert und umgebaut. © Foto: Helmut Pangerl

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Die Anforderungen des Denkmalschutzes, des Brandschutzes und der Bauphysik, verbunden mit dem Anspruch, für die künftigen Nutzer angenehme Räume zu schaffen – das alles musste bei dem Großprojekt Schlosssanierung in den Jahren 2000 bis 2002 unter einen Hut gebracht werden. Ein schwieriger Spagat, wie sich Bernd Richmann, damals planender Architekt, erinnert. Für Richmann, der zu der Zeit für das Stuttgarter Büro Belz, Kucher und Partner arbeitete und mittlerweile Geschäftsführer beim Büro Kubus 360 ist, eines der herausragenden Projekte seiner Architektentätigkeit, das mit Preisen bedacht wurde, und an das er sich immer noch gerne erinnert.

Lange Historie

Die Bietigheimer Gemeinderäte hatten in den 90er-Jahren darüber beraten, wie sie den historischen Fachwerkbau künftig nutzen wollten. Dieser war ab 1546 im Auftrag von Herzog Ulrich von Württemberg als dreistöckige Vogtei entlang der Hauptstraße entstanden. Im Hof dahinter erstreckten sich die Wirtschaftsgebäude mit Küferei, Zehntscheuer und Schlosskelter, die ein Feuer im Jahr 1707 völlig zerstörte und die erst 1712 wieder vollständig aufgebaut waren. Als Bietigheim 1810 seinen Status als Amtsstadt verlor, wurde das einstige Schloss Sitz der Finanzverwaltung des neuen Amtsbezirks. Ab 1920 wurde es zum Finanzamt. Im Jahr 1996 kaufte die Stadt den Schlosskomplex für 4,2 Millionen Mark vom Land Baden-Württemberg, 1997 wurde ein neues Nutzungskonzept beschlossen, und im Jahr 2000 begannen die Sanierung und der Umbau, was einschließlich Grunderwerb 20 Millionen Euro kosten sollte.

Ein Patentrezept für die gelungene Sanierung habe es nicht gegeben, so Richmann rückblickend, aber mehrere Faktoren seien wichtig gewesen. Zum einen ein Grundkonsens aller Beteiligten und ein gutes Team: Mitgewirkt hat neben der Stadt als Bauherrin unter anderem auch das Büro Grau aus Bietigheim-Bissingen und der Architekt Hans Noller als örtlicher Bauleiter. Zum anderen eine sorgfältige Planung und der sorgsame Umgang mit der historischen Bausubstanz. Mit Ausnahme des maroden Zwerchbaus standen das Haus und das ganze Ensemble unter Denkmalschutz.

„Was immer möglich war, haben wir erhalten. Wo die Nutzung und die Verständlichkeit es erforderten, wo der Bauzustand es notwendig machte, haben wir geändert, aber dabei immer das Alte sichtbar gemacht und in die Wahrnehmung gerückt“, erklärte damals der inzwischen verstorbene Architekt Professor Walter Belz. Mit dem Denkmalschutz habe es Diskussionen gegeben, aber man habe gute Kompromisse gefunden, sagt Richmann. Mitunter habe der Denkmalschutz auch das „eine oder andere Auge“ zugedrückt. Bei der Sanierung wurden Dächer neu eingedeckt, Holzkonstruktionen erneuert, die Fundamente neu erstellt. Von Fall zu Fall musste entschieden werden, was entfernt wurde und was repariert werden konnte. Für die Fachwerksanierung wurden Holzarten genommen, wie sie auch original verwendet wurden, je nach Situation: für die tragenden Teile Eiche, für die anderen Fachwerkkonstruktionen Nadelholz.

Nachbesserung nötig

Überraschungen habe es dabei einige gegeben, berichtet Richmann. Sie alle aufzuzählen, würde zu weit führen. Aber es sei eben so bei einem Altbau, dass man nicht alles voraussehen könne. Auch bei der Akustik musste nachgebessert werden.

Oberbürgermeister Manfred List bezeichnete das fertige Ensemble bei der Einweihung 2002 als „Traum“. Wer bisher nicht so recht gewusst habe, ob das Schloss wirklich eines sei oder war, „dem kann ich sagen, jetzt ist es eines“, so List. Die Sanierung bildete zugleich den Abschluss der Erneuerung der Altstadt. Als „i“-Tüpfelchen sollte noch die Villa Visconti folgen. In das Gebäude zogen nach dem Umbau die Musikschule, die Schiller-Volkshochschule, das Kultur- und Sportamt, die Hausbrauerei Rossknecht und zwei Läden ein. Für die Jugendkunstschule war ein moderner Pavillon mit Glasrotunde im Bereich des Schlosses erstellt worden – Teil des Kompromisses zwischen alt und neu.

Wenn er in der Stadt sei, schaue er sich immer gerne das Gebäude an, sagt Architekt Richmann. Vor allem freue er sich über den Umgang der Nutzer mit den Räumen. Nach mehr als 15 Jahren seien die Räume immer noch topp.