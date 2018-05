BZ-Mobil Sorge um die Stadtentwicklung

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Die einen genießen die Sonne und die warmen Temperaturen, die anderen hoffen auf Regen. Denn wenn die Sonne scheint, steigt auch der Lärm, so der Bietigheimer Peter Mahl zu den BZ-Redakteuren Uwe Mollenkopf und Rena Weiss bei ihrem Besuch des BZ-Mobils am Freitag auf dem Bietigheimer Marktplatz. Mahl prangert an, dass sich die Gastronomen nicht an die vorgegebenen Plätze halten und mehr Tische und Stühle für die Außenbewirtung nutzen, als es ihnen erlaubt sei. Das führe zu einer großen Lärmkulisse, vor allem nachts: „Mit offenem Fenster kann ich nicht mehr schlafen“, sagt er und fügt hinzu, dass es trotz eingebauter schalldichter Fenster auch geschlossen oft sehr laut sei. „Hier sitzen oft fast 130 Personen innerhalb von 60 Metern – das ist eine derartige Geräuschkulisse“, beklagt er sich, „die machen, was sie wollen und keiner macht etwas“ – weder Polizei noch Stadt. „Und als Toilette benutzen sie die Blumenkübel“, fügt eine Anliegerin hinzu. Sie lebe bereits sehr lange in der Altstadt, noch bevor die Stadt autofrei wurde.

Mit Sorge betrachte sie auch die Pläne der Stadt für das Mettertal. „Die Parkplätze direkt an der Altstadt darf die Stadt nicht wegnehmen, die sind ganz wichtig für den Wochenmarkt.“ Das neue Parkhaus, sollte es denn kommen, sei viel zu weit weg, beklagt die Bietigheimerin. „Bei solchen Bauprojekten sollte die Stadt die Bürger abstimmen lassen“, sagt indes Kyra Münzenmaier. Die Stadt baue und plane Projekte, die keiner wolle, und sie geht noch weiter: „Die Stadt ist in einem noch nie dagewesenen Zustand.“ Kein anderer Oberbürgermeister habe die Stadt so verschandelt wie Jürgen Kessing, sagt Münzenmaier, die in der Stadt geboren und aufgewachsen ist, doch längst ist sie nicht mehr zufrieden mit ihrer Stadt: „Bietigheim ist sehr schön, doch die Altstadt ist schwierig“, sagt Münzenmaier. Zum einen bemängle sie das Ladensterben. Zum anderen fühle sie sich in der Stadt nicht mehr sicher: „Abends laufe ich nur noch mit meinem Hund und Pfefferspray in der Tasche“, sagt sie und bemängelt die wenigen Streifen der Polizei.

Zu wenig Grün

Münzenmaier prangert zudem der fehlende Umweltschutz der Stadt an: „In Bietigheim zählt Umweltschutz nicht. Es wird alles abgeholzt.“ Zu wenig Grün gibt es nach Ansicht von Rainer Schwab auch auf dem Parkplatz an der Farbstraße: „Das sieht aus, als ob der lange bleibt, und nicht einen Baum haben sie gepflanzt“, meint er zu der von der Stadt geschaffenen Übergangslösung. Den Kahlschlag am Uferrand könne er verstehen. „Am Altenheim gab es den auch, aber jetzt ist es auch wieder schön“, sagt Schwab.

Eine Verbesserung ist für Hans-Joachim Sämann nicht in Sicht, wenn es um den Neubau der Paulus-Wohnbau am Hillerplatz geht. Ihn stört die Tiefgarageneinfahrt. Die ist von der Farbstraße kommend, kurz nach der Abbiegung in die Metterzimmerer Straße geplant. Doch schon heute gebe es einen Rückstau, wenn die Ampel am Hillerplatz rot ist, der weit bis in die Farbstraße hinunter gehe. „Mir ist schon klar, dass das die tiefste Stelle ist und sie dort dann auch in die Tiefgarage wollen“, sagt Sämann, doch er hofft auf eine andere Lösung.

Info Im Juni ist das BZ-Mobil im Stadtteil Buch. Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.