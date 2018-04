Feierstunde im Schloss So viel Klang in Perfektion

Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb

Beim Landeswettbewerb erhielten einen ersten Preis: Lola Swoboda an der Querflöte in Begleitung von Tim-Joscha Lippmann an der Gitarre, Jette Schwarz in der Solowertung Saxophon, Mara-Louise Schuler in der Solowertung Fagott, Jacob Baumgärtner an der Posaune in Begleitung von Henning Dong am Klavier, Sophia Nuss und Tabitha Volz in der Ensemblewertung „KIavier vierhändig“.

Einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb erzielten: Elisa Schenk an der Querflöte in Klavierbegleitung von Jialu Qian, Clara Piro in der Solowertung Oboe, Soraya Kieser in der Solowertung Horn, Henning Dong und Alexander Schütz in der Ensemblewertung „Klavier vierhändig“ sowie Anna Sadlowski, Carolin Scherl, Fatlinda Kaciu und Justin Hodorkovski in der Wertung „Besondere Ensembles“.

Beim Regionalwettbewerb gewannen einen ersten Preis ohne Weiterleitung zum Landeswettbewerb die Schüler: Sarah Feucht, Katharina Ritter, Nurit Ostertag, Abra Ostertag, Lena Chatzigeorgiou, Julius Mayerhofer, Era Alickaj, Marc-Vincent-Schuler, Vincent Gnadt, Henning Dong, Paul Baumgärtner, Hanna Lescher, Florian Scherl, Alexander Lienig, Alexandra Kroll. bz