Bietigheim-Bissingen So lebt und feiert die närrische Familie

Bietigheim-Bissingen / Von Susanne Yvette Walter

Bunter geht‘s nicht. Gardemädchen jeden Alters , Brauchtumsnarren, Männer in Schläppchen vom Männerballett und mitten drin Präsidentin Helga Rosemann und Sonja Winter, die Moderatorin der Prunksitzung. Mit großem Helau starteten die Buchfinken am Samstagabend ihre Prunksitzung im Bietigheimer Kronenzentrum.

Da donnerte das dreifache „Bibi helau“ als Prinzessin Fiolla I. von der bunten Schneeflocke hunderte von Narren in Bietigheims guter Stube im Kronenzentrum begrüßte. Nicht nur für die Buchfinken selbst, nein mehr noch für ihr Publikum ist das eines der großen Bietigheimer Faschingshighlights schlechthin.

Zum dritten Mal ließ Prinzessin Fiolla I. ihre bunte Schneeflocke schimmert. Sie malt und backt gern, erzählte sie bei ihrer Begrüßung. Sie geht gern shoppen und regiert dieses Mal ohne ihren Zwillingsbruder Adriano, der sie die letzten beiden Jahre in Amt und Würden begleitet hat. „Bisher war der Prinz an meiner Seite. Doch der hatte Null Bock und suchte das Weite. Ich darf jetzt Prinzessin sein allein, auch sehr praktisch“, strahlte sie ins Publikum und erzählte von ihrer „schrecklich närrischen Familie“ zuhause. Die Mama gut drauf, der Vater tanzt bei den „Helden in Schläppchen“, was will man mehr als Faschingsprinzessin? Vielleicht noch die Robe wechseln und eintauchen in den Kreis der Tänzerinnen der Blauen Garde, denn auch da fühlt sich die Zwölfjährige sehr wohl.

Männerballett auf hoher See

Und ihr Held Papa Mario Gessa hat im Männerballett später ebenfalls seine große Stunde, denn das Männerballett wagte sich diesmal auf hohe See und fand sich im berühmten U-Boot des Filmklassikers das Boot wieder zusammen mit seiner Mannschaft. Doch das ist nur eine Station seiner närrischen Reise. Die ging vom knallroten Gummiboot live auf der Bühne bis zur Titanic, natürlich nicht live auf der Bühne, sondern geformt durch Manneskraft, denn schließlich sind die „Helden in Schläppchen“ schon tatsächliche Helden trotz Schläppchen und keine Waschlappen. Zwei von ihnen mimen das berühmte Filmliebespaar am Bug – so schön ist Fasching.

Auch die Brauchtumsgruppe ließ die grauen Zellen kochen und stellte einen Tanz auf die Beine, der Stadtgeschichte und Symbolfiguren miteinander verknüpfte. Zunftmeister Benjamin Bistrovic suchte extra passende keltisch anklingende Rockmusik raus und die beiden Trainerinnen Nadine Georgiadis und Mandy Rusta brachten die Puzzleteile zusammen und entwarfen eine Geschichte, in der der Zusammenhalt der Menschen letztlich den Brand im Städtle und im Brandholzwald in den Griff bekommt. „Und dann kommen auch die Buchfinken zurück und singen wieder nach dem großen Feuer und dem Qualm“ verriet der Zunftmeister das Happy End.

Die „schrecklich närrische Familie“ stemmte gemäß ihres gleichnamigen Mottos die Prunksitzung in Eigenregie und darüber ist Präsidentin Helga Rosemann besonders glücklich. Die Gardetänzerinnen zeigten die tollsten Shows vom klassischen Gardetanz bis hin zum allem was zum Motto passt und sich thematisch tanzen lässt.

Verein hat 387 Mitglieder

Die Buchfinken sind tatsächlich eine schrecklich närrische Familie mit aktuell 387 Mitgliedern. Und viele sind anscheinend schon in der dritten Generation dabei. Schon die Brauchtumsgruppe streut ihren „Narrensamen“. Elferrat und Damenkomitee schauen nach dem Rechten und nur eine kann hier noch etwas toppen und das ist Ehrengast Fräulein Wommy Wonder mit ihrer Travestieshow. Der Blickfang mit der mächtigen Turmfrisur im Abendkleid mit Stöckelschuhen ist jedem ein Begriff, der Tavestieshows liebt, denn bei Wommy Wonder spielen Herz und Hirn so zusammen, so dass sich auch die närrische Familie ausschüttet vor Lachen.