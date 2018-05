BZ-Aktion Singen verbindet Generationen

Bietigheim-Bissingen / Von Susanne Yvette Walter

Seit fünf Jahren ist der Aurainchor kein Schulchor mehr, der an die Realschule im Aurain angegliedert ist, sondern ein eigenständiger Verein. Am Samstagabend gestalten 38 von 45 Sängern unter der Regie von Jasmin Joos und Christiane Sauter-Pflomm ein Frühjahrskonzert in Eigenregie in Kooperation mit der Realschule und füllen den Kronensaal bis in die hinteren Reihen.

„Die machen alles, zuerst einen klassischen Teil, dann Musicalmelodien und Schlager, die man nicht vergisst“, erzählt Christiane Wimmer, eine Zuschauerin. Die Altersspanne im Aurainchor ist immens. Der jüngste Sänger ist 14 und der älteste 79 Jahre alt - ein Indiz dafür, dass Musik kein Alter kennt und dass Singen Generationen miteinander verbindet.

Das Konzert will ans Herz gehen. Der Titel „Herztöne“ spricht für sich. Im gleichen Takt schlagen dafür nicht nur die Herzen der Sänger des Aurainchores. „Wir haben heute eine Kooperation mit der Aurainschule bei Konzerten wie diesem“, lässt die Vorsitzende des Aurainchores Angela Gänzle wissen. Deshalb ist das Vokalensemble der Realschule auch mit von der Partie.

Musik, die Herzen berührt

Berührende Musik gab es zu allen Zeiten: Der Aurainchor geht bis in die Barockzeit zurück bei seiner Liedauswahl wie „Wir lieben sehr im Herzen“ von Daniel Friderici aus dem 16. Jahrhundert. Die romantischen Lieder eines Johannes Brahms liefern darüber hinaus den Grundstock für diesen ersten Konzertteil, der ergreifend ist, denn die Sänger sind längst zu einer selbstbewussten Einheit zusammengewachsen, die stimmstark und souverän ihrem Publikum gegenübertreten. Brahms Lieder, die romantischen Herzensbrecher, besingen die ewige Liebe und sprechen die Geliebte direkt an. Hier ist auch Raum für ein beeindruckendes Altsolo von Susanne Wiesbauer. Den Part des Klavierbegleiters übernehmen Marco Cruz Otero, der selbst den Aurainchor einmal ein halbes Jahr lang dirigiert hat, und Ulrich Wunsch.

Herztöne kommen auch aus der Neuzeit als Kontrast auf die Bühne, und dafür macht sich das Vokalensemble der Realschule stark. Die begabten Sänger aus dem heutigen Schulchor starten eine Hommage an Christina Aquilera, zitieren Pentatonix und Eric Whitacre mit Seal Lullaby bevor der Aurainchor im zweiten Teil seine Talente als Musicalchor spielen lässt.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, und hier spürt man deutlich, dass die Realschule Im Aurain auf niveauvollen Chorgesang großen Wert legt“, spricht Besucherin Regina Scherer aus, was wohl viele denken. Der Nachwuchs zieht mit und steigt vielleicht ebenfalls einmal nach der Schule in den Aurainchor ein.

Gänsehaut macht auch der zweite Teil mit Zitaten aus der Westside Story von Leonard Bernstein. „Tonight“ ist als Opener dabei und „Maria“ sowie einige Herzensbrecher. Und dann kommt der Chor mit einem Zitat aus dem Film „Moulin Rouge“ auf die Bühne „Come what may“, und noch einmal lässt Susanne Wiesbauer ihre warme Altstimme hören. Herzflattern steckt natürlich auch im Phantom – im Phantom der Oper, deshalb darf ein Zitat daraus nicht fehlen. Der Chor wählt den Titelsong und lässt Herzen im Publikum schmelzen. Am Ende kommen beide Chöre gemeinsam auf die Bühne und danken symbolisch für die Musik. „Thank you for the music“ ist ein gemeinsames Abschiedsritual, das viele Chöre wählen und die Fans sind einmal mehr begeistert. „Wir wollen jetzt regelmäßig ein Frühjahrskonzert auf die Beine stellen“, verrät die Vorsitzende Angela Gänzle mit Blick auf die Vielfalt an Chormusik, die auf die ambitionierten Sänger wartet. Die Idee der Zweiteilung des Konzerts in einen klassischen und in einen weltlichen Teil soll bleiben. Denn genau diese Bandbreite macht den besonderen Charme dieses Chores aus und zieht Zuhörer an, die Klangfarben lieben.