Reiseveranstalter Sind Reisen nach Israel sicher?

Michaela Glemser

Im Zuge des. 70. Jahrestags der Staatsgründung und der Verlegung der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern. An der Grenze zum Gazastreifen gab es Tote und Verletzte (die BZ berichtete). In Jerusalem ist die Sicherheitslage nach der Verlegung der US-amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ebenfalls angespannt. In der Stadt treffen Christen, Juden und Moslems aufeinander. Die Palästinenser beanspruchen den Ostteil der Stadt als Metropole ihres künftigen eigenen Staates für sich.

Kein Wunder, dass auch manche Menschen aus der Region, die eine Reise ins Heilige Land planen, verunsichert sind und intensiv über ihren Abflug nachdenken. Andreas Lung vom Veranstalter „KulTours“ in Ludwigsburg organisiert seit vielen Jahren für Kirchengemeinden, geistliche Gruppen und Organisationen, aber auch Einzelpersonen und Gruppen von Rollstuhlfahrern Reisen nach Israel und kann viele Ängste zerstreuen.

„Ich habe die Erfahrung gemacht und bin der festen Überzeugung, dass die Touristen in Israel nicht angegriffen werden. Die Israelis und Palästinenser wollen ihren eigenen Staat und dessen Wirtschaft nicht schädigen. Dieser Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern schwelt vor allem an der Grenze zum Gazastreifen und im Westjordanland. Diese Gebiete meiden wir bei unseren Reisen“, erklärt Lung.

Er hat Kontakte zu vielen unterschiedlichen Gruppen in Israel, die sich um Frieden in ihrem Heimatland bemühen. „Auf diese Begegnung mit den Menschen vor Ort kommt es mir bei meinen Reisen besonders an. Aber natürlich besuchen wir auch die wichtigen religiösen Stätten“, macht er deutlich.

Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, der See Genezareth, der Berg Tabor und der Fluss Jordan sind beispielsweise Stationen auf den Israelreisen, die der Ludwigsburger individuell für seine Kunden zusammenstellt. „Israel ist ein so vielschichtiger Staat. Es gibt auch viele Friedensbewegungen im Land. Die Touristen, welche die religiösen Stätten bereisen, bekommen normalerweise von den Unruhen gar nichts mit. Demonstrationen gehen wir aus dem Weg, denn dabei können hin und wieder schon Steine fliegen“, betont Lung.

Er nimmt die Sorgen seiner Kunden, wenn diese an ihn herangetragen werden, jedoch sehr ernst und hält auch stetig Kontakt zu den Vertretern seiner Reiseagentur vor Ort in Israel, die inzwischen alle zu guten Freunden von ihm geworden sind. „Wir können so mögliche Gefahren oder Unsicherheiten sehr gut einschätzen. Beispielsweise bei Reisen nach Ägypten bin ich im Moment etwas skeptisch. So erreichte mich kürzlich eine Reiseanfrage für die Sinai-Halbinsel, bei der ich ablehnend reagiert habe“, erläutert der Ludwigsburger Reiseveranstalter.

Israel hält er nach wie vor für ein sicheres Reiseland, wenn bestimmte Dinge beachtet werden. „Bisher haben mich auch noch keine Rückfragen meiner Kunden aufgrund der Unruhen durch die Verlegung der Botschaft erreicht“, so der Ludwigsburger, der seit 1997 Reisen in den Nahen Osten organisiert und ursprünglich 1992 mit christlichen Fahrten nach Taizé begonnen hatte.