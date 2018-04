Feier Siegesfeier unter dem Enzviadukt

Günther Jungnickl

Sie kamen mit einem knallgelben Wiesbauer-Schwerlaster mit Anhänger, und sie waren zweieinhalb Stunden zu spät. Aber etwa 2000 Fans umjubelten unterm Viadukt in Bietigheim unverdrossen die Meistermannschaft für ihren vierten Sieg im fünften Finale der zweithöchsten Eishockey-Liga. Der Grund für die Verspätung: Die Mannschaft war nach einem Kurzurlaub auf Mallorca auf drei verschiedene Fluglinien verteilt worden und bis auch noch der letzte Spieler gelandet war, dauerte das.

Dennoch: Unverdrossen hatten ihre Anhänger ausgeharrt, um ihre Lieblinge zu empfangen, denn unterm Viadukt und auch in der Fußgängerzone der Altstadt gab es die 13. Automobilmesse, also Abwechslung genug. Aber als sich das Team – zwar angeschlagen, aber immer noch aufrecht – auf der improvisierten Bühne versammelt hatte, gab es kein Halten mehr. Jeder Einzelne der Cracks wurde den Fans präsentiert und durfte den Meisterschaftspokal heben.

Sprechchöre der 2000

Natürlich gab es Sprechchöre, als etwa die Torhüter Sinisa Martinovic und vor allem der Held des fünften Endspiels in der Olympia-Eishalle von Garmisch-Partenkirchen, Ilya Sharipov, den Pokal in die Luft stemmten. Als aber der Sprecher den 40. Geburtstag von Stürmer Andrew McPherson verkündete, wurde flugs die Hymne „Happy Birthday to you“ angestimmt. Und natürlich wurde es besonders laut, als Publikumsliebling „Rauschbart“ Shawn Weller (der im letzten Spiel ein Tor schoss) und Goalgetter Matt McKnight (der im Finalduell wegen einer Verletzung nicht spielen konnte) gewürdigt wurden.

Den größten Beifall konnten jedoch Mannschaftskapitän Adam Borzecki und Cheftrainer-Ehepaar Kevin Gaudet und Robin Niderost (die als Physiotherapeutin die Spieler betreute) entgegennehmen. Gaudet verlässt nämlich die Steelers, und das Ehepaar Gaudet/Niderost muss sich ein neues Betätigungsfeld suchen. Beide hatten die Mannschaft 2011 übernommen und sie immerhin zu drei Meisterschaften geführt. Auch das medizinische Personal um Mannschaftsarzt Dr. Boris Brand und die drei Betreuer bekamen ihren verdienten Beifall.

Erster Bürgermeister Joachim Kölz wies in seiner Dankesrede der Stadt auf die Rolle des Trainerpaars besonders hin. Gerade in der letzten Saison hätten die Steelers 72 Spiele in der Haupt­runde mit einem zweiten Platz hinter dem SC Riessersee abgeschlossen, um dann nach elf Playoffspielen den vierten Meistertitel zu holen. Sein Fazit: „Wir sind stolz, dass wir die Steelers haben.“ Zum Dank für des Bürgermeisters Einsatz übergab Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch an Kölz einen von nur sechs Fanschals, die von allen Spielern signiert wurden.

Dank an die Fans

Zum Abschluss der Feier unterm Viadukt bedankte sich Spielführer Adam Borzecki noch mal ausdrücklich bei den Fans, die auch dann zur Mannschaft gehalten hätten, „wenn wir Scheiße gespielt haben“.