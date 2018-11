Bogenviertel Siegerentwurf wird vorgestellt

Bietigheim-Bissingen / rwe

Im April stellte die Stadtverwaltung Bietigheim-Bissingen die Gewinner der ersten Runde des städtebaulichen Wettbewerbs für das Bogenviertel vor. Nun hatten die sechs Planungsbüros Zeit, ihre Entwürfe zu überarbeiten und ihre Ideen weiterzuentwickeln. Am 7. November wird das Preisgericht nun über den endgültigen Wettbewerbssieger entscheiden. Die überarbeiteten Entwürfe aller sechs Planungsbüros stellt die Stadtverwaltung am Mittwoch, 14. November, 15 Uhr in den Marktplatz Arkaden der Öffentlichkeit vor. Hier wird sie zudem den Sieger bekannt geben. Die Entwürfe sind dann bis 28. November dort öffentlich ausgestellt. Das teilt Oberbürgermeister Jürgen Kessing in einer Mitteilung mit.

Anfang Mai fand eine Planungsmesse in der Aurainhalle statt, bei der die sechs Büros ihre Entwürfe vorstellten. Dabei konnten sich auch die Bietigheim-Bissinger einbringen. Die Ergebnisse und Anregungen flossen nun in die überarbeiteten Pläne ein. Ziel für die Büros ist es, laut Wettbewerbsvorgabe, ein „offenes und gemischtes Quartier im Herzen Bietigheim-Bissingens entstehen zu lassen“. Die wichtigsten Themen im Bogenviertel sind der Verkehr und der Lärm (die BZ berichtete).

Nach der Ausstellung im Arkadengebäude ist für Ende des Jahres geplant, dass der Gemeinderat über das Ergebnis des Wettbewerbes sowie über einen Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans entscheidet. Da bestehende Mietverträge erst Ende 2019 auslaufen, kann erst 2020 mit dem Abbruch und der Erschließung begonnen werden.