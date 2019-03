Fastenzeit Sieben Wochen ohne Alkohol, Fleisch oder Plastik

Bietigheim-Bissingen / Frank Ruppert

Am heutigen Aschermittwoch beginnt die christliche Fastenzeit. Christa Epple-Franke vom Pfarramt Pauluskirche Mitte in Bietigheim-Bissingen hat sich nicht nur mit den traditionellen Formen des Fastens beschäftigt. „Wir bieten in der Fastenzeit Taizé-Gottesdienste an, die zur Besinnung einladen“, sagt die Pfarrerin im Gespräch mit der BZ. Der Taizé-Gottesdienst ist ein meditativer Gottesdienst. Sein Kennzeichen sind die mehrmaligen Wiederholungen der Gesänge aus Taizé.

Der spezielle Gottesdienst geht auf ein kleines Gehöft in Burgund zurück, in dem heute noch die Reste der einstmals größten Klosterkirche in Europa zu sehen sind. Dort gründete Frère Roger in den Jahren des Zweiten Weltkriegs eine religiöse Gemeinschaft, die seither stetig angewachsen ist. Für Epple-Franke passt das ganz gut in die Fastenzeit, denn es gehe nicht vorwiegend darum, sich selbst zu kasteien, sondern bewusster zu leben.

Klimafasten

Da passt auch zu dem unter anderem von der evangelischen Landeskirche aufgerufenen Klimafasten unter dem Motto „So viel du brauchst“. Dabei gebe es jede Woche ein anderes Ziel, erläutert Epple-Franke. Unter anderem gehe es etwa um das Ziel eine Woche ohne Plastik auszukommen. „Auch hier ist der Ansatz, dass man in sich geht und sich Gedanken macht“, sagt die Pfarrerin. Wie bei den meisten Fastenaktionen sei es auch dort Ziel, etwas über die sieben Wochen hinaus mitzunehmen und vielleicht sein Leben ein wenig zu ändern.

Ganz modern ist auch das Medienfasten, bei dem man etwa auf Soziale Medien verzichtet. Dem kann die Bietigheimer Pfarrerin etwas abgewinnen. „Auch da geht es ja um das Rückbesinnen. Vielen ist die Schnelllebigkeit und das Hetzen heute zu viel“, meint die Theologin. Wer etwa auf Facebook verzichte trete wieder bewusster auf seine Mitmenschen zu und mit ihnen in Kontakt.

Die Pfarrerin selbst geht im Übrigen mit gutem Beispiel voran. Auch wenn es keine Fastengruppe in der Gemeinde gebe, werde sie wieder auf Alkohol verzichten und auch auf Fleisch in der Fastenzeit. Das kulinarische Fasten habe bei ihr immer zu Folge, dass der erste Wein danach oder der erste Braten eine ganz besonders Auswirkung auf sie habe. „In meiner Familie sucht sich jedes Mitglied einen Aspekt des Fastens aus“, sagt Epple-Franke. Sie habe zudem entschieden beim Klimafasten mitzumachen und es eine Woche ohne Plastik zu versuchen. Sie ist selbst gespannt, wie das laufen wird.