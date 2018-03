Feuerwehr Sieben neue Kameraden

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss/bz

Auf einer Terrasse gelagerte Möbel und Kühlschränke brennen. Das Feuer hat sich über die hölzerne Hausverkleidung bereits unter das Dach hochgefressen“. Die Feuerwehr trifft ein und will die Drehleiter nutzen, doch diese hat einen technischen Defekt und versagt. So ist es der Bietigheim-Bissinger Feuerwehr im Juni 2017 ergangen (die BZ berichtete). „Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn hier eine Menschenrettung notwendig gewesen wäre“, sagte Feuerwehrkommandant Frank Wallesch in der Jahreshauptversammlung am Wochenende.

Bitte um Drehleiter

Tatsächlich war dieser Ausfall einer von vielen in den letzten Wochen und Monaten. Zwar kam niemand dabei zu Schaden, doch die Reparaturen waren kostspielig, so Wallesch weiter, und die Drehleiter eine „untragbare Unsicherheit“. Deswegen suchte er den Kontakt zu Bürgermeister Joachim Kölz. Eine für 2021 geplante Ersatzbeschaffung wurde nun vorgezogen. Doch bislang ist noch kein Ersatz da, teilte der Feuerwehrkommandant mit.

Dazu sind Anträge beim Regierungspräsidium und beim Landratsamt nötig und intern müssen die Gremien abstimmen. „Und nur durch diese enge Verzahnung aller Beteiligten war es möglich, noch 2017 eine europaweite Ausschreibung auf die Beine zu stellen, die Landes- und Kreiszuschüsse zu sichern“, sagt Wallesch, „und fast schon in Rekordzeit nun eine Bestell­vorschlagsliste den städtischen Gremien zur Vorlage bringen zu können.“

Neben dieser ungeplanten Anschaffung gab es im vergangenen Jahr auch geplante: Die Abteilung Bietigheim beispielsweise bekam einen neuen Mannschaftstransportwagen und einen Gabelstapler. Die Jugendfeuerwehr erhielt ein neues Zelt, nachdem ihres von Mäusen zerfressen wurde.

Insgesamt rückte die Feuerwehr Bietigheim-Bissingen 287 Mal im vergangenen Jahr aus. 2016 waren es 292 Einsätze. Bei den Brandeinsätzen gab es 2017 einen leichten Anstieg. Während es 2016 noch 73 waren, musste die Feuerwehr letztes Jahr 83 Mal ausrücken. Darunter ein Großeinsatz. Bei den technischen Hilfeleistungen gab es eine deutlich positivere Entwicklung. Wie Frank Wallesch mitteilte, wurde die Wehr 83 Mal zu Unfällen, Türöffnungen, Wasser- oder Unwetterschäden gerufen. 2016 waren es noch 114 solcher Einsätze. 13 Tierrettungen gab es zusätzlich. Vier Mal rückten die Aktiven aus, um Stechinsekten zu entfernen und neun Mal, um Tiere selbst zu retten.

101 Fehlalarmierungen

Bei den Fehlalarmierungen bleibt es bei einer gewohnt hohen Zahl. 101 Fehlalarmierungen gab es vergangenes Jahr, 2016 war es nur eine weniger. Von den 101 Alarmierungen gingen 67 von Brandmeldeanlagen aus, so auch 2016.

Erwähnenswerte Einsätze 2017 waren der Brand in einem Batterieraum bei der Firma Olymp, ein Brand in der Hermann-Hesse-Straße, die Überlandhilfe in Ingersheim mit Personensuche im Neckar, ein auslaufender Kerosinkesselwagen sowie eine unter einem LKW eingeklemmte Person. „Ganz besondere Einsatzmomente bescherte uns die Handball-WM in der EgeTrans-Arena“, sagte der Feuerwehrkommandant. Dort waren die Einsatzkräfte zur Brandsicherheitswache anwesend. Zusammenfassend sagte Wallesch: „Wir konnten dabei erhebliche Sachwerte schützen und 15 Personen vor weiteren Gefahren retten“, sagte Wallesch, „für sechs Menschen kam leider auch unsere Hilfe zu spät.“

Erfreuliches Thema waren die Neuzugänge. Sieben Kameraden konnte die Wehr 2017 begrüßen, vier jedoch verabschieden. „Diese Zahl ist erfreulich gering, ganz besonders wenn man die Zahl ein wenig ‚hinterfragt’“, sagt Wallesch. Denn nur ein Kamerad habe den Dienst aufgrund verlorenen Interesses quittiert. Die anderen sind umgezogen. Damit hat die Feuerwehr 138 Aktive, 24 Mitglieder in der Jugend und in der Altersabteilung 48.

Info In der Hauptversammlung wurden geehrt: Lars Bentz, Falk Pfoh, Markus Spengler und Oliver Fein für 25 Jahre Mitgliedschaft. Uwe Kiemle und Michael Mezger wurde für ihre 40-jährige Mitgliedschaft gedankt.