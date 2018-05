Ritual Sersheimer stellen ihren Maibaum mit Löwenkräften auf

Sersheim / Sandra Bildmann

Um exakt 12.15 Uhr hatte der Sersheimer Maibaum seine Parkposition erreicht. Etwa vier Wochen bleibt die rasierte Tanne auf dem Platz vor dem Seniorenheim in der Ortsmitte stehen. Dann geht sie in Einzelteile zersägt in den Besitz desjenigen über, der bei der Tombola am 1. Mai den Hauptgewinn gezogen hat.

Zum 11. Mal stellten die Sersheimer Löwen am Dienstag einen Maibaum auf – und das hauptsächlich durch eigene Muskelkraft, also im traditionell bayerischen Stil. Zur Dorfgemeinschaft von Moos in der Nähe von Deggendorf pflegen die Löwen freundschaftliche Kontakte. Als sie den Niederbayern vor vielen Jahren beim Aufstellen ihres Maibaums halfen, sei die Idee aufgekommen, diesen Brauch in die schwäbische Heimat mitzunehmen, erzählt Schriftführer Andi Ludwig. Die Technik mit den sogenannten Schwalben haben sich die Sersheimer Löwen in Moos abgeschaut. Dabei tragen drei Schwalbenpaare – jeweils zwei durch Seile verbundene Holzstäbe – den Baum. Durch schrittweises Versetzen der Schwalben wird der Baum Stück für Stück in die Höhe gedrückt.

Eine durchaus wackelige Angelegenheit. 23 Helfer versetzen die sechs Holzstäbe im Gleichschritt. Manche Männer packen spontan mit an. Im Sinne der Sicherheit ist an jedem Stab mindestens ein Löwe dabei. Am rund zwei Meter tiefen Schacht, in dem der Baum verankert wird, gibt ein weiterer Löwe die Kommandos zum Verschieben der Schwalben. Mit 23,60 Metern ist das diesjährige Exemplar knapp zwei Meter kürzer als im vergangenen Jahr.

Bis vor wenigen Tagen stand die Tanne im Wald zwischen Sersheim und Sachsenheim. Nach dem Fällen werden traditionsgemäß vor Ort Rinde und Äste entfernt. Um den Maibaum in spe vor möglichen Beschädigungen zu schützen, wird er von den Löwen bewacht.

Netzwerk entscheidet

Einst hielten die Löwen dafür Nachtwache, inzwischen werde der Baum in einem Firmengebäude gelagert, verrät Gründungsmitglied Jürgen Pfeiffer. „Entscheidend ist ein super Netzwerk“, betont das Vereinsmitglied, anderenfalls wäre das Event nicht möglich. Da wären beispielsweise diejenigen, die mit ihren Traktoren den Baum transportieren. Da wären auch der angrenzende Friseursalon und das Seniorenheim, die Wasser, Strom und Toiletten für den Festbetrieb zur Verfügung stellten, so Pfeiffer. Da wäre die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Bürgermeister Jürgen Scholz trägt seit der Premierenveranstaltung vor zehn Jahren die Schirmherrschaft.

Zum Festbetrieb gehörten neben dem extra aus Bayern per Spedition angekarrten Bier und den Weißwürsten vom Europameister aus Sersheim dieses Jahr erstmals der Wettbewerb im Maßkrugstemmen.

Die Trachtenprämierung fiel stattdessen diesmal weg, trotzdem erschienen einige Besucher in Lederhose und Janker – allen voran natürlich die Mitglieder der Sersheimer Löwen.