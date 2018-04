Leidenschaft Seltene Briefmarken und Postkarten veränderten sein Leben

Bietigheim-Bissingen / bz

Schon mit neun Jahren faszinierten ihn Briefmarken. Vom Bruder seines Vaters, erbte Christoph Gärtner eine Zigarrenschachtel mit Briefmarken. Das war der Beginn einer großen Sammel-Leidenschaft, die später vom Hobby zum Beruf wurde. Sein Unternehmen, ein Handels- und Auktionshaus besteht bereits seit 34 Jahren und hat seinen Sitz in Bietigheim-Bissingen.

Die Stückchen Papier imponierten ihm so sehr, dass er immer mehr davon haben wollte. Es begeisterte ihn, über den Hintergrund jeder einzelnen Briefmarke etwas herausfinden. „Ich habe mir einen Katalog gekauft und dann angefangen Fachbücher auszuleihen. Es ist ein gesundes und bildendes Hobby.“ Durch die Briefmarken habe er mehr gelernt als in der Schule, berichtet der 53-Jährige.

Um sich mehr Briefmarken leisten zu können, investierte er anfangs sein Taschengeld, das 15 Mark betrug, dafür. Er fing ziemlich früh mit dem Handeln an. „Ich verkaufte Briefmarken schon als Schüler“, sagt er. Später kamen zur Sammlung noch Ganzsachen hinzu. Unter anderem sind Ganzsachen Post- und Sonderkarten sowie Briefumschläge. Mit zwölf Jahren stellte er zum ersten Mal Briefmarken aus. Das war 1977 auf einer Messe in Frankfurt.

Die genaue Anzahl seiner Sammlungsstücke ist sogar für den Sammler selbst unbekannt. „Es sind etliche Millionen“, sagt er. Zwei seiner Lieblingsstücke stammen aus der Zeit des Deutschen Reichs. Gärtner zeigt eine amtliche Deutsche Kriegskarte von 1914 mit einem Bild von Kaiser Wilhelm II. Außerdem eine Inlandspostkarte von 1917 mit einer „kuriosen“ Portostufe von 32,5 Pfennig. Auf der Karte ist ein blauer Zensurstempel zu sehen. Weitere besondere Sammelstücke sind sechs Endstreifen einer Briefmarkenrolle der Berliner Post mit jeweils vier Leerfeldern.

Eine halbe Briefmarke

Gärtner erinnert sich noch an die Zeit, als er mit dem Fahrrad überall hin gefahren ist, um diese Endstreifen in verschiedenen Farben zu bekommen. Eines seiner außergewöhnlichsten Stücke, die er verkauft hat, ist eine halbe Briefmarke aus dem Jahr 1872. „Aus Not für halbe Groschen hat man früher provisorisch Briefmarken halbiert“, sagt er.

Sein Unternehmen gründete er schon während seiner Schulzeit. „Wenn 50 Familien von meinem Hobby leben, ist das schon eine gewisse Verantwortung“, sagt er stolz. Bietigheim war schon sein ganzes Leben lang sein Standort. „Es ist schon ungewöhnlich, wenn jemand 53 Jahre an einem Ort verbracht hat“, führt er fort. Vor drei Jahren dachte er sich etwas Besonderes für seine Geburtsstadt aus. Er spendete seine „Postgeschichtliche Heimatsammlung“ der Stadt (die BZ berichtete). Diese spiegelt die Geschichte der Stadt wieder. Inzwischen ist sie im Bietigheimer Stadtmuseum Hornmoldhaus zu sehen. „Zum 50. Geburtstag kriegt man normalerweise Geschenke, ich wollte den Tag als Anlass nutzen, diese Sammlung der Stadt zu spenden.“ Obwohl er im Ort stark verwurzelt ist, hat er viele Reisen hinter sich. „Ich habe bereits über 80 Länder bereist.“ Ein Projekt, das Gärtner unterstützt heißt „Lust auf Briefmarken“. Über 30 Millionen Briefmarken mit einem Katalogwert von 20 Millionen Euro hat er dafür gespendet. Es handelt sich um eine Bildungsinitiative, die Schulen mit Briefmarken-Startersets ausstattet.